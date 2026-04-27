W Biedronce markowa kawa za 25,99 zł zamiast 45,99 zł. Obowiązują limity

Kupując kawę na promocji, można naprawdę sporo zaoszczędzić. To doskonała okazja dla tych, którzy piją ten napój codziennie. Regularne obniżki cen czy oferty typu „drugi produkt taniej” pozwalają zmniejszyć wydatki na ten produkt. W dłuższej perspektywie różnica w cenie staje się zauważalna, zwłaszcza przy większym zużyciu. To prosty sposób, by zaoszczędzić. Teraz taka świetna okazja jest w Biedronce.

Tania kawa w Biedronce

Najnowsza oferta Biedronki dotyczy kawy mielonej Jacobs Krönung w opakowaniu 500 g i jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy karty Moja Biedronka lub użytkowników aplikacji mobilnej. Przy zakupie dwóch opakowań cena za jedną sztukę spada do 25,99 zł. Jest to znacząca obniżka, biorąc pod uwagę, że cena regularna wynosi 45,99 zł za opakowanie.

Musisz pamiętać o obowiązujących ograniczeniach. Sieć wprowadziła limit dzienny wynoszący 4 sztuki na jedną kartę lojalnościową. Jeśli zdecydujesz się na zakup tylko jednej sztuki lub przekroczysz wspomniany limit, naliczona zostanie pełna cena regularna. W przeliczeniu na kilogram cena promocyjna wynosi dokładnie 51,98 zł. Ta oferta jest więc bardzo atrakcyjną okazją dla osób regularnie pijących tę kawę. To też idealny moment, by zrobić zapasy tego produktu. Promocja trwa jednak tylko we wtorek 28 kwietnia, więc nie masz zbyt dużo czasu na zakupy.

Błędy w przechowywaniu kawy

Podczas przechowywania kawy często popełnia się kilka podstawowych błędów, które negatywnie wpływają na jej smak i aromat. Jednym z najczęstszych jest trzymanie kawy w otwartym lub nieszczelnym opakowaniu. Kontakt z powietrzem powoduje szybkie wietrzenie i utratę świeżości. Innym błędem jest przechowywanie kawy w lodówce. Tam łatwo chłonie wilgoć i obce zapachy. Niewłaściwe jest także wystawianie jej na działanie światła i wysokiej temperatury, np. w pobliżu kuchenki. Aby zachować jakość kawy, najlepiej przechowywać ją w szczelnym, nieprzezroczystym pojemniku, w suchym i chłodnym miejscu.

