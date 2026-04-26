Tuż przed majówką ta kawa nawet 16 zł taniej. Lepiej się pospieszyć, bo szybko znika

To nie jest przypadek ani chwilowy skok. Za droższą kawą stoją konkretne czynniki. Brazylia –największy producent Arabiki, zmaga się z suszami i wahaniami pogody, a Wietnam– kluczowy dostawca Robusty, ogranicza eksport. Nie bez znaczenia jest też fakt, że transport i energia wciąż drożeją i kosztują więcej niż kilka lat temu.

W efekcie regularna cena kawy mielonej czy rozpuszczalnej coraz częściej przekracza „psychologiczną barierę” opłacalności.

Promocja na kawę przed majówką

Nowa oferta w Carrefour obowiązuje od 27 kwietnia do 2 maja 2026 r. To nie są symboliczne obniżki – sieć postawiła na konkretne hity:

Nescafé Classic (200 g) – 24,99 zł (taniej o 32%). Najniższa cena z 30 dni to 36,99 zł, więc w portfelu zostaje nam aż 12 zł.

(taniej o 32%). Najniższa cena z 30 dni to 36,99 zł, więc w portfelu zostaje nam aż 12 zł. Jacobs Krönung mielona (500 g) – 29,99 zł (taniej o 34%). Przy regularnej cenie 45,99 zł, różnica wynosi rekordowe 16 zł na jednym opakowaniu .

(taniej o 34%). Przy regularnej cenie 45,99 zł, . Kawa ziarnista Tchibo (1 kg) – 69,98 zł za różne rodzaje (Caffè Crema, Espresso).

za różne rodzaje (Caffè Crema, Espresso). Jacobs Velvet rozpuszczalna (200 g) – 26,99 zł w „Super Cenie”.

w „Super Cenie”. Kawa zbożowa Inka (150 g) – 5,89 zł .

. Kapsułki Jacobs (10 szt.) – 16,99 zł, co daje ok. 1,70 zł za filiżankę espresso.

Co ważne, ceny wielu z tych produktów są wyraźnie niższe niż najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką. To sygnał, że warto zrobić większy zapas. Przy obecnych cenach kawy takie promocje pojawiają się coraz rzadziej – i zwykle znikają szybciej, niż się wydaje.

Sklepy zamknięte? Nie czekaj na ostatnią chwilę!

Pamiętaj, że promocja kończy się 2 maja, ale 1 maja (Święto Pracy) sklepy Carrefour będą zamknięte. Biorąc pod uwagę atrakcyjność cen, najpopularniejsze produkty mogą zniknąć z półek już w okolicach wtorku.

Jak zadbać o jakość kawy po zakupie?

Przy rabatach sięgających kilkudziesięciu procent naturalne jest robienie większych zapasów. Problem w tym, że kawa po otwarciu szybko traci aromat – i wiele osób nieświadomie psuje ją w ten sposób. Kluczowa zasada jest prosta: kawę trzeba chronić przed czterema rzeczami – powietrzem, wilgocią, światłem i temperaturą.

Lodówka to błąd, który kosztuje smak

Choć często się to powtarza, kawa nie powinna trafiać do lodówki. Bardzo łatwo chłonie zapachy i wilgoć, co potrafi całkowicie zmienić jej profil smakowy. Zdecydowanie lepszym miejscem będzie sucha, zacieniona szafka – ale z dala od piekarnika i źródeł ciepła.

Szczelność decyduje o wszystkim

Sposób przechowywania warto dopasować do rodzaju kawy:

Kawa ziarnista i mielona – po otwarciu najlepiej zostawić ją w oryginalnym opakowaniu i dodatkowo zabezpieczyć (np. klipsem) lub włożyć do szczelnego pojemnika. To szczególnie ważne przy kawie mielonej, która szybciej traci aromat.

Kawa rozpuszczalna – jest trwalsza, ale bardzo wrażliwa na wilgoć. Może zostać w słoiku, pod warunkiem że po każdym użyciu jest dokładnie zakręcony.

W praktyce oznacza to jedno: dobrze przechowywana kawa spokojnie wytrzyma kilka tygodni. Źle przechowywana – straci aromat w kilka dni.

