Większość Polaków popełnia ten błąd z folią aluminiową. Może być fatalny w skutkach

W kuchni bardzo często używam folii aluminiowej. Jest praktyczna i uniwersalna. Służy przede wszystkim do pakowania i przechowywania żywności, dzięki czemu produkty dłużej zachowują świeżość. Można ją także wykorzystywać podczas pieczenia i grillowania. W ten sposób chroni potrawy przed przypaleniem i pomaga równomiernie rozprowadzać ciepło.

Folia aluminiowa jest również wygodna do owijania kanapek czy resztek jedzenia. Tutaj jednak jeszcze do niedawna popełniałam duży błąd. Myślę, że robi to większość Polaków.

Błąd podczas korzystania z folii aluminiowej

Choć folia aluminiowa jest dopuszczona do kontaktu z żywnością, jej niewłaściwe użytkowanie generuje ryzyko zdrowotne. Chodzi o zawijane w nią produktów kwaśnych, na przykład kanapek z ogórkiem kiszonym czy pomidorem, cytrusów itp.

Pod wpływem kwaśnego pH mogą uwalniać się związki glinu z takiej folii i przenikać do żywności [...] Takie związki mogą odkładać się w naszym organizmie, powodując szereg różnych zaburzeń i uszkodzeń narządów. [...] Związki glinu wiąże się z uszkodzeniami nerek czy neurotoksycznością, a więc uszkodzeniem układu nerwowego. To może być szczególnie niebezpieczne u małych dzieci albo kobiet ciężarnych – zauważyła dr hab. n. med. Aleksandra Rutkowska w nagraniu opublikowanym przez specjalistkę od zdrowego odżywiania Katarzynę Bosacką.

Glin jest metalem reaktywnym. W kontakcie z kwasami (obecnymi w pomidorach, cytrusach, kiszonkach czy daniach z octem) dochodzi do reakcji chemicznej, w której jony aluminium przechodzą do żywności. Proces ten gwałtownie przyspiesza wysoka temperatura. Dlatego pieczenie ryby z cytryną w folii jest jeszcze bardziej ryzykowne niż samo zawinięcie zimnej kanapki.

Organizm zdrowego dorosłego człowieka potrafi wydalić większość glinu z moczem, jednak przy regularnej ekspozycji dochodzi do jego odkładania się w tkankach. To może negatywnie wpływać na organizm.

Jak bezpiecznie korzystać z folii aluminiowej?

Bezpieczne korzystanie z folii aluminiowej opiera się przede wszystkim na unikaniu łączenia jej z wysoką temperaturą oraz kwasami. Dotyczy to zwłaszcza produktów o kwaśnym odczynie, takich jak ryby z cytryną, dania z sosem pomidorowym, kiszonki czy owoce cytrusowe, których nigdy nie należy pakować w folię.

Zamiast tego do kontaktu z taką żywnością warto wybierać naczynia szklane, ceramiczne lub papier do pieczenia. Folia aluminiowa najlepiej sprawdza się wyłącznie do krótkotrwałego przechowywania suchych i zimnych produktów, takich jak kanapki z żółtym serem i wędliną (pod warunkiem, że nie ma w nich pomidora czy ogórka kiszonego) lub suche ciasta.

