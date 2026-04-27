Wielu bierze to za masło. Na opakowaniu zostawili tylko skrót

Dla wielu osób masło to nieodłączny element kanapki i trudno wyobrazić sobie bez niego codzienne śniadanie czy kolację. Choć ten produkt ma kilka ciekawych zamienników, to większość sięga właśnie po masło. Kierujemy się przede wszystkim jego charakterystycznym smakiem, który sprawia, że potrawy stają się znacznie lepsze.

Ten produkt nie jest masłem

W opublikowanym nagraniu na YouTube Katarzyna Bosacka, specjalistka od zdrowego odżywiania, zwróciła uwagę, że produkt pod nazwą „MR” wcale nie jest masłem. Wielu Polaków pewnie będzie bardzo zaskoczonych tym faktem.

Wiele osób mówi, że lubi masło roślinne. Ale tak naprawdę od 14 czerwca 2017 roku nie można używać słowa masło w stosunku do produktów roślinnych. Dlatego na opakowaniu zostało tylko słynne MR – powiedziała ekspertka.

Dodała, że zgodnie z nazewnictwem słowo „masło” jest zarezerwowane wyłącznie dla produktów pochodzenia mlecznego, więc używanie go w kontekście roślinnych zamienników jest niepoprawne. Zauważyła, że jest to po prostu margaryna, która składa się z oleju rzepakowego, słonecznikowego, tłuszczów roślinnych palmowych, wody, serwatki, emulgatorów itd.

Pamiętajcie, to nie jest masło, to jest po prostu zwyczajna margaryna – podsumowała ekspertka.

Co jest zdrowsze: masło czy margaryna?

Wiele osób zastanawia się, co jest zdrowsze – masło czy margaryna. Temat ten często pojawia się w rozmowach o codziennej diecie i zdrowych nawykach żywieniowych. Oba produkty mają swoich zwolenników i przeciwników, a wokół nich narosło sporo opinii i mitów.

Z punktu widzenia współczesnej dietetyki margaryna w większości przypadków jest korzystniejszym wyborem dla zdrowia niż masło. Warto jednak pamiętać, aby wybierać margaryny miękkie/kubkowe (te w pudełkach), a nie margaryny twarde (te w kostkach) – powiedziała dietetyczka Kinga Ołdak w rozmowie z „Wprost”.

Masło, choć bardzo smaczne, jedzone często i w dużych ilościach, może negatywnie wpływać na nasze zdrowie.

Masło zawiera dużą ilość nasyconych kwasów tłuszczowych, których nadmiar w diecie może przyczyniać się do zaburzeń lipidowych (np. podwyższonego stężenia cholesterolu LDL), a tym samym zwiększać ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, które są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce – powiedziała specjalistka.

