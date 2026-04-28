Ten ketchup z Lidla wygrywa test. Lepszy niż znane marki, a kosztuje grosze

Ketchup to jeden z najpopularniejszych dodatków do potraw na całym świecie. Powstaje głównie z pomidorów, octu, cukru oraz przypraw. Ma charakterystyczny, słodko-kwaśny smak. Często używa się go jako sosu do frytek, burgerów, hot dogów czy kanapek, ale równie dobrze sprawdza się jako dodatek do mięs i innych dań obiadowych. Dzięki swojej uniwersalności ketchup stanowi szybki sposób na wzbogacenie smaku potraw.

Najsmaczniejszy ketchup dostępny w Polsce

Test przeprowadzony przez prestiżową niemiecką organizację konsumencką Stiftung Warentest pokazał, że jednym z najlepiej ocenianych produktów jest ketchup, który można dostać również w Polsce. Przebadano 23 różne ketchupy, w tym marki globalne, ekologiczne oraz produkty marek własnych dyskontów. Eksperci analizowali skład (między innymi zawartość pomidorów), konsystencję, doznania smakowe, opakowanie, etykietę, zanieczyszczenie.

Najlepiej w całym teście wypadł ketchup marki Born z Turyngii. Wśród najtańszych produktów najlepsze okazały się ketchupy Edeka Gut & Günstig i Lidl Kania Classic. To właśnie ten ostatni można dostać również w Polsce. Kupisz go w sklepach sieci Lidl.

Jaki ketchup wybierać?

Wybierając ketchup, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na skład. Najlepsze produkty mają wysoką zawartość pomidorów, a lista składników jest krótka i prosta. Unikaj ketchupów, w których na początku składu znajduje się cukier lub syrop glukozowo-fruktozowy. Oznacza to, że jest go naprawdę dużo.

Istotna jest też ilość dodatków. Dobry ketchup nie potrzebuje sztucznych barwników ani konserwantów, a zagęszczacze powinny być ograniczone do minimum. Warto zwrócić uwagę na zawartość soli. Niektóre ketchupy mają jej zaskakująco dużo, co wpływa zarówno na smak, jak i na zdrowie. Również dodatek skrobi modyfikowanej świadczy o gorszej jakości produktu. Sprawdź, jaki jest najzdrowszy ketchup zdaniem dietetyczki.

