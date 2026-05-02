Polacy piją ją bez zastanowienia. Ekspertka ostrzega: ta woda może być groźna dla zdrowia

Woda stwarza szczególne zagrożenie wiosną i latem, gdy temperatury na zewnątrz rosną. Wszystko przez niepozorne i często bagatelizowane zjawisko. Zwróciła na nie uwagę dr Karolina Kowalczyk, specjalistka w zakresie dietetyki i technologii żywności. Swoimi spostrzeżeniami podzieliła się w mediach społecznościowych. Zobacz, przed czym dokładnie ostrzega i dlaczego.

Lepiej nigdy nie pij takiej wody

Ekspertka przestrzega przez piciem wody z plastikowych opakowań pozostawionych w nagrzanym aucie. „Mikroplastik, który jest zawarty w butelce, pod wpływem wysokiej temperatury przechodzi do wody”– wyjaśnia dr Karolina Kowalczyk. Ciepło sprawia, że proces ten przebiega dużo szybciej niż w „normalnych” warunkach.

Jeżeli bierzesz ze sobą wodę do pracy, na spacer lub na wycieczkę, pamiętaj, aby zawsze zabierać ją ze sobą. Nigdy nie zostawiaj jej w samochodzie, ponieważ narażasz siebie – ostrzega ekspertka w opublikowanym materiale.

Cząsteczki mikroplastiku bez trudu przenikają do organizmu. Kumulują się w tkankach i – jak wskazują naukowcy – mogą wywierać bardzo negatywny wpływ na zdrowie. Jego spożywanie niesie za sobą wiele groźnych konsekwencji. Zwiększa ryzyko występowania chorób o podłożu immunologicznym, nasila stany zapalne, zaburza płodność i gospodarkę hormonalną.

Jak prawidłowo nawadniać organizm?

Kluczem do sukcesu jest picie wody małymi łykami przez cały dzień – wypicie „duszkiem” całej szklanki skutkuje jedynie szybkim obciążeniem nerek i wydaleniem płynu. Przyjmuje się, że zdrowy człowiek powinien wypijać około 0,02 litra wody na kilogram masy ciała w ciągu dnia. To jednak „norma” umowna. W tym przypadku wiele zależy bowiem od masy ciała, poziomu aktywności fizycznej, diety oraz panujących warunków atmosferycznych. Warto pamiętać, że pragnienie jest już pierwszym symptomem lekkiego odwodnienia, dlatego po sięganie po szklankę powinno stać się nawykiem, a nie reakcją ratunkową. Doskonałym wskaźnikiem stanu nawodnienia jest między innymi kolor moczu – słomkowy lub bladożółty oznacza optymalny poziom, podczas gdy ciemnożółta lub herbaciana barwa informuje o natychmiastowej potrzebie uzupełnienia płynów.

