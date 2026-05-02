Oszukane gotowce. Oto, czym producenci zastępują mięso. Kilkadziesiąt „zapychaczy”

W dzisiejszych czasach wiele osób decyduje się na zakup gotowych dań obiadowych. Wynika to przede wszystkim z szybkiego tempa życia i braku czasu na codzienne gotowanie. Dzięki takim rozwiązaniom można znacząco skrócić czas spędzany w kuchni, a jednocześnie zjeść pełnowartościowy posiłek. Gotowe dania są wygodne i łatwo dostępne, co sprawia, że cieszą się coraz większą popularnością. Jednak często są niezdrowe, a ich etykiety bywają mylące.

Ile mięsa mają w składzie gotowe klopsy?

Katarzyna Bosacka w opublikowanym nagraniu na Instagramie przyjrzała się temu, ile mięsa jest w sklepowych klopsikach ze słoika marki „Pamapol”.

W całym tym słoiku jest porcja dla dwóch osób. Na opakowaniu jest napisane, że są to klopsy. No i rzeczywiście mamy tutaj klopsy. Wygląda to całkiem nieźle. Sosu dużo, ale mięsa mało – powiedziała.

Ekspertka wyjaśniła, że w dwóch porcjach są po trzy pulpety, ale tylko niecała 1/3 z nich to mięso. Wskazała też, co stanowi pozostała część:

Reszta to jest oczywiście mięso oddzielone mechanicznie. Do tego bułka tarta, mąka pszenna, mąka żytnia, cukier, drożdże, smalec wieprzowy, zagęstniki, kasza manna, białko sojowe. Mamy tutaj kilkadziesiąt składników, łącznie ze wzmacniaczami smaku – podsumowała.

O czym pamiętać?

Czytając etykietę produktów, pamiętaj, że kolejność ma znaczenie. Składniki są wymieniane od tego, którego jest najwięcej. Jeśli mięso jest na dalekim miejscu – nie kupuj lepiej takiego produktu. Dobre danie gotowe powinno mieć skład zbliżony do tego, co sami wrzucilibyśmy do garnka (mięso, warzywa, przyprawy, woda). Gotowe dania często przekraczają dzienny limit spożycia soli, co negatywnie wpływa na ciśnienie krwi. Zwróć więc uwagę, by w produkcie było jej jak najmniej.

Dobrą metodą jest kupowanie produktów chłodzonych (o krótszym terminie przydatności) zamiast tych ze słoików z długą datą. Możesz wybierać też mrożonki warzywne z dodatkiem mięsa, które zachowują więcej wartości odżywczych. Szybki obiad nie musi oznaczać rezygnacji ze zdrowia. Kluczem jest świadomość. Zanim włożysz produkt do koszyka, poświęć 30 sekund na przeczytanie spisu składników.

Tych produktów z Biedronki lepiej nie brać na majówkę. Ekspertka mówi wprost, co omijaćCzytaj też:

Pogromca „złego” cholesterolu. Dietetyk wskazuje owoc, który działa jak tarcza na miażdżycę