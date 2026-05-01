To piły nasze babcie. Lekarka poleca napój na urodę i odporność

Naturalne napoje mogą mieć bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie. Świeżo wyciskane soki z owoców i warzyw dostarczają witamin, minerałów oraz przeciwutleniaczy. Dzięki temu wspierają odporność i pomagają organizmowi w walce z wolnymi rodnikami. Z kolei napary ziołowe, takie jak rumianek, mięta czy pokrzywa, mogą działać uspokajająco, wspomagać trawienie i oczyszczać organizm. Regularne picie naturalnych napojów pomaga również w odpowiednim nawodnieniu, co jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich układów w ciele.

Napój na urodę i odporność

Napój przygotowany z drożdży bywa stosowany jako domowy sposób na uzupełnienie niektórych składników odżywczych. O tym sposobie powiedziała mi moja babcia, która od lat go stosowała. Dr n. med. Krystyna Szyrocka-Szwed, specjalista neurolog, na kanale na YouTube wyjaśniła, czy warto go pić.

Drożdże są bardzo bogate w witaminy z grupy B. Zawierają witaminę B1, B2, B3, B5, B7, czyli biotynę, która wpływa na kondycję włosów, skóry i paznokci. Zawierają również kwas pantotenowy i kwas foliowy. Oprócz tego są bardzo bogate w witaminę E. Zawierają też pierwiastki takie jak potas, chrom, cynk, żelazo, jod, magnez, mangan, sód. W związku z tym są bardzo zdrowe – wyjaśniła lekarka.

Ekspertka wspomniała też o tym, że drożdże zawierają białko, w związku z czym polecane są osobom aktywnym oraz wegetarianom i weganom. Są także bogate w błonnik pokarmowy, który działa bardzo korzystnie na przewód pokarmowy.

Jak przyrządzić napój z drożdży?

Aby przygotować taki napój, wystarczy rozpuścić około 10 g świeżych drożdży w 1,5 litra przegotowanej, gorącej wody. Następnie naczynie należy przykryć ściereczką i odstawić na mniej więcej dwie godziny. Dla poprawy smaku można dodać garść rodzynek.

Drożdże powinno się rozpuszczać w wodzie, ale bardzo ważne jest, by robić to we wrzącej lub bardzo gorącej wodzie. Chodzi o to, aby przyspieszyć proces fermentacji. Jeżeli je zalejemy letnią wodą i wypijemy, to wtedy mogą występować objawy z przewodu pokarmowego: zgaga lub ból brzucha – wyjaśniła.

Kto powinien unikać picia drożdży?

Taki preparat nie jest zalecany kobietom w ciąży ani karmiącym piersią, ponieważ brakuje wystarczających badań potwierdzających jego pełne bezpieczeństwo w tych okresach. Powinny go także wykluczyć osoby z alergią na drożdże oraz pacjenci z chorobą Leśniowskiego-Crohna, u których drożdże mogą nasilać objawy.

Ostrożność muszą zachować również osoby z cukrzycą oraz przyjmujące leki. Drożdże mogą obniżać poziom glukozy we krwi, co w połączeniu z lekami przeciwcukrzycowymi zwiększa ryzyko niedocukrzenia. Mogą też wchodzić w interakcje z niektórymi innymi lekami, w tym wybranymi lekami przeciwdepresyjnymi, co może prowadzić np. do wzrostu ciśnienia tętniczego. Dlatego osoby przyjmujące na stałe leki powinny przed rozpoczęciem spożywania drożdży skonsultować się z lekarzem.

Czytaj też:

