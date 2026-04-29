Jedzą tego 4 razy więcej niż Polacy. Prosty sekret długowieczności Japończyków

Japończycy są uznawani za jeden z narodów, który cieszy się wyjątkowo długim życiem w dobrym zdrowiu. W Japonii średnia długość życia należy do najwyższych na świecie, a wiele osób dożywa sędziwego wieku w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Dużą rolę odgrywa tu styl życia. Znaczenie ma także regularna aktywność fizyczna oraz silne więzi społeczne. Istotne jest też podejście do codzienności, oparte na umiarze, harmonii i dbałości o równowagę między pracą a odpoczynkiem.

Japończycy jedzą znacznie więcej ryb od Polaków

Sekret ich zdrowia tkwi oczywiście także w sposobie odżywiania. Jak zauważył dietetyk dr Bartosz Kulczyński, zwracają oni uwagę na dwa produkty. Pierwszy z nich to ryby, których jedzą naprawdę dużo.

Japończycy jedzą około cztery razy więcej ryb niż Polacy. W przypadku Japonii spożycie ryb wynosi około 45 kilogramów, zaś w Polsce jest to średnio tylko 11 kilogramów. Osobiście uważam, że ryby są jedną z najzdrowszych kategorii produktów – powiedział.

Ekspert dodał, że dostarczają mnóstwo dobroczynnych związków pokarmowych, takich jak kwasy tłuszczowe omega-3, pełnowartościowe białko, witamina B12, selen, jod, potas, magnez czy cholina.

Czego mieszkańcy Japonii unikają?

Specjalista od zdrowego odżywiania wyjaśnił, że jedną ze zmian, która spowodowała, że Japończycy zaczęli żyć dłużej niż mieszkańcy innych państw, było ograniczenie spożycia soli.

Jedna z prac pokazała wyraźnie, że w przeszłości, w latach 60. czy 70., Japończycy spożywali jej bardzo dużo, nawet po 14 gramów dziennie. To poziom znacznie wyższy niż obecnie zalecany i taka ilość sprzyjała nadciśnieniu, a to bezpośrednio zwiększało ryzyko udarów mózgu, które były jednym z problemów zdrowotnych w Japonii, ale później nastąpiła znacząca zmiana – wyjaśnił.

Dietetyk powołał się na badanie pod tytułem „Why has Japan become the world's most long-lived country: insights from a food and nutrition perspective”.

Specjalista radzi, by zmniejszyć więc spożycie soli. Nie chodzi nawet o znaczące zmniejszenie dodawanej soli do potraw, a o unikanie żywności wysokoprzetworzonej. To właśnie ona obfituje w niezdrową sól.

Istotnym źródłem soli w diecie jest pieczywo, płatki kukurydziane, wędliny, konserwy mięsne, sery żółte, topione, pleśniowe, warzywa konserwowe, słone przekąski (chipsy, solone orzeszki). Sporo soli znajduje się również w daniach gotowych, daniach fast food, różnych sosach (np. keczupie) czy też niektórych mieszankach przyprawowych – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Pamiętaj, że maksymalne dzienne spożycie soli to 5 g (płaska łyżeczka do herbaty). Chodzi zarówno o sól dodawaną do potraw, jak i tę zawartą w produktach spożywczych.

