Ulubiona kawa Polaków aż 60 proc. taniej. Zrób zakupy przed majówką

Od dłuższego czasu zauważyłam, że wydaję coraz więcej pieniędzy na kawę, którą naprawdę uwielbiam pić każdego dnia. Z czasem zaczęło mi to ciążyć. Dlatego od pewnego czasu stosuję sprytny patent. Kupuję kawę w promocji w supermarketach. Dzięki temu mogę nadal cieszyć się swoim ulubionym smakiem, ale jednocześnie wydaję dużo mniej pieniędzy. Teraz świetna promocja jest na kawę w Lidlu.

Tania kawa w Lidlu

Oferta w sieci Lidl obejmuje wszystkie kawy marki Lavazza i obowiązuje do soboty 2 maja. Pamiętaj jednak, że 1 i 3 maja sklepy będą nieczynne. Promocja polega na wysokim rabacie na drugi, tańszy produkt. Wynosi on aż 60 proc. Aby skorzystać z tej okazji, należy posiadać aplikację Lidl Plus, aktywować w niej odpowiedni kupon, a następnie zeskanować aplikację przy kasie podczas płacenia za zakupy.

Wszystkie kawy tej marki można ze sobą dowolnie miksować. Oznacza, że możesz łączyć ze sobą różne rodzaje kaw Lavazza, takie jak Caffè Crema w wariantach Classico, Dolce czy Gustoso, a także Qualità Oro oraz Crema e Gusto. Warto jednak zwrócić uwagę na ograniczenia ilościowe. Na jeden kupon przypada limit 4 opakowań kawy. Dokładne szczegóły oraz regulamin tej akcji promocyjnej są dostępne bezpośrednio w aplikacji mobilnej sklepu.

Czy picie kawy jest zdrowe?

Umiarkowane picie kawy może być elementem zdrowej diety dla większości osób. Jej regularne spożywanie wiąże się z niższym ryzykiem niektórych chorób, m.in. cukrzycy typu 2, chorób sercowo-naczyniowych czy chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona.

Kawa zawiera kofeinę, która poprawia koncentrację i zmniejsza uczucie zmęczenia. Pamiętaj jednak, że u części osób może powodować niepożądane efekty, takie jak niepokój, problemy ze snem czy przyspieszone bicie serca. Dlatego ważna jest indywidualna tolerancja i unikanie jej nadmiaru, szczególnie w drugiej połowie dnia. Koniecznie sprawdź, ile kawy dziennie to zdrowa ilość.

