Ten tani owoc to najlepszy przyjaciel jelit po 60-tce. Wspiera też serce i wycisza stany zapalne

Seniorzy powinni szczególnie dbać o swoją dietę, ponieważ wraz z wiekiem organizm zmienia swoje potrzeby żywieniowe. Odpowiednio zbilansowane posiłki pomagają utrzymać dobrą kondycję, wzmacniają odporność i zmniejszają ryzyko chorób przewlekłych, takich jak nadciśnienie czy cukrzyca. Ważne jest, aby dieta była bogata w warzywa, owoce, białko oraz zdrowe tłuszcze, a jednocześnie uboga w sól i wysoko przetworzoną żywność. Regularne i wartościowe odżywianie może również poprawić samopoczucie oraz poziom energii na co dzień.

Jedne z najzdrowszych owoców dla seniorów

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński wspomniał też o najlepszych owocach dla seniorów. Chodzi o jabłka. Są dostępne przez cały rok i stosunkowo tanie.

Jabłka są dobrym źródłem błonnika, a do tego zawierają potas, trochę witaminy C i cenne przeciwutleniacze. Poza tym pomagają uregulować pracę jelit, co jest bardzo ważne przy częstych zaparciach u osób starszych. Dodatkowo mają pozytywny wpływ na układ krążenia – powiedział ekspert.

Specjalista od zdrowego odżywiania dodał również, że w jednym z badań naukowcy zauważyli, że spożywanie dwóch jabłek dziennie pozwala obniżyć poziom trójglicerydów we krwi oraz reguluje poziom cholesterolu w naczyniach krwionośnych. W ten sposób chroni przed powstawaniem blaszki miażdżycowej. Ekspert powołał się na badanie pt. „Two apples a day lower serum cholesterol and improve cardiometabolic biomarkers in mildly hypercholesterolemic adults: a randomized, controlled, crossover trial”.

Dodał również, że osoby, które sięgają po ten owoc, mają także mniejsze ryzyko raka jelita grubego średnio aż o 35 procent, a także codzienne spożywanie jabłek łagodzi stany zapalne w ciele.

A jak wiemy, przewlekły stan zapalny jest jedną z głównych przyczyn chorób metabolicznych – wyjaśnił.

Pamiętaj jednak, że najlepiej, by dieta była jak najbardziej urozmaicona, a więc by znajdowały się w niej też inne owoce, nie tylko jabłka.

Jak wykorzystać jabłka w kuchni?

Dobrze więc, by seniorzy spożywali regularnie jabłka w trosce o swoje zdrowie. Można jeść je „solo”, ale też przyrządzić z nich różne pyszności. Jabłka są jednym z najbardziej uniwersalnych owoców w kuchni i można je wykorzystać na wiele sposobów. Świetnie sprawdzają się w deserach, takich jak szarlotka czy naleśniki z jabłkami i cynamonem. Można je także dodać do sałatek, gdzie przełamują smak słodko-kwaśną nutą i nadają świeżości.

Jabłka dobrze pasują również do dań wytrawnych, np. jako składnik surówek z marchewką lub dodatek do pieczonej kaczki czy wieprzowiny. Z ich pomocą można też przygotować domowe musy, kompoty czy soki, które są prostym i zdrowym sposobem na wykorzystanie nadmiaru owoców.

Czytaj też:

Jedzą tego 4 razy więcej niż Polacy. Prosty sekret długowieczności JapończykówCzytaj też:

Ten suplement może blokować żelazo. Wiele osób bierze go „na wszelki wypadek”