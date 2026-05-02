Ekspert wskazał 3 najlepsze jogurty z Biedronki: „bez cukru i słodzików”

Jogurt to świetny element codziennej diety, który łączy w sobie smak i wartości odżywcze. Jest lekkostrawny, a jednocześnie dostarcza białka, wapnia i korzystnych kultur bakterii wspierających pracę jelit. Jego dużą zaletą jest uniwersalność. Dobrze smakuje sam, ale też doskonale komponuje się z dodatkami. Wystarczy kilka chwil, aby połączyć go z musli i świeżymi owocami, tworząc szybki, sycący i zdrowy posiłek, idealny na śniadanie, kolację lub przekąskę.

Najlepsze jogurty z Biedronki

Warto pamiętać, że nie każdy jogurt dostępny w sklepie ma równie dobry skład. Część produktów zawiera dodatek cukru, syropów glukozowych, aromatów czy zagęstników, które obniżają ich wartość odżywczą. Dobrym nawykiem jest też sprawdzanie tabeli wartości odżywczych. Im mniej dodatków i im krótszy skład, tym lepiej. Dzięki temu jogurt pozostaje zdrową bazą posiłku, a nie ukrytym źródłem cukru.

Ekspert od zdrowego odżywiania Bartłomiej Szkutnik z kanału „Fit Recenzje” polecił trzy najlepsze jego zdaniem jogurty z Biedronki. Pierwsze miejsce zajmuje jogurt Fruvita Pure. Jest bez dodatku cukru i słodzików.

W środku ma tylko jogurt naturalny, 30 procent owoców, a wszystkie cukry występują naturalnie. Kosztuje 2,59 zł – powiedział.

Drugi w zestawieniu jest owocowy jogurt pitny Fruvita 0 proc.

Ma prawie dwa razy mniej kalorii od zwykłej wersji. Zerowy dodatek cukru i jest słodzony słodzikami. Na cenówce tylko 2,99 zł – podsumował.

Najciekawszym jogurtem według specjalisty jest Fruvita Low Carb.

Ma tylko 70 kcal w kubeczku, 10 g białka, 2 g węgli, a słodkość pochodzi z sukralozy. Cena to również 2,99 zł – powiedział.

Zdrowe dodatki do jogurtu

Do jogurtu warto dodawać zdrowe składniki, które wzbogacają jego smak i wartości odżywcze. Świetnie sprawdzają się świeże owoce, takie jak jagody, banany czy jabłka, które dostarczają witamin i naturalnej słodyczy.

Dobrym dodatkiem jest też musli lub płatki owsiane, które zwiększają sytość i dostarczają błonnika. Można również sięgnąć po orzechy i nasiona, np. migdały, orzechy włoskie czy siemię lniane, które są źródłem zdrowych tłuszczów. Dzięki takim dodatkom jogurt staje się pełnowartościowym, zbilansowanym posiłkiem.

