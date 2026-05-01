Najlepszy napój dla serca. Zawiera mnóstwo potasu i ma tylko 18 kcal w 100 g

Zdrowe soki to naturalny sposób na dostarczenie organizmowi witamin, minerałów i antyoksydantów. Najlepiej przygotowywać je ze świeżych owoców i warzyw, bez dodatku cukru, ponieważ wtedy zachowują najwięcej wartości odżywczych. Szczególnie popularne są soki z marchwi, jabłek, buraków czy cytrusów, które wspierają odporność i dodają energii. Regularne picie takich soków może korzystnie wpływać na skórę, trawienie i ogólne samopoczucie, choć warto pamiętać, że nie zastępują one pełnowartościowych posiłków.

Sok pomidorowy wspiera pracę serca

W jednym z filmików Katarzyna Bosacka wspomniała o soku pomidorowym, który jej zdaniem jest jednym z najlepszych napojów

Taki sok to samo dobro – powiedziała.

Taki sok nie tylko nas nawadnia, ale ma też bardzo dużo potasu. Potas jest ważnym elektrolitem, który odpowiada za prawidłową pracę serca, mięśni i układu nerwowego. Pomaga też utrzymać równowagę wodno-elektrolitową i wpływa na regulację ciśnienia krwi. Jego niedobór może powodować osłabienie, skurcze mięśni i zaburzenia rytmu serca. Sok pomidorowy jest też niskokaloryczny – ma 18 kcal na 100 ml.

Również dietetyk dr Bartosz Kulczyński bardzo pozytywnie wypowiada się o tym soku. Zaznaczył on, że taki sok jest nawet zdrowszy od świeżych warzyw.

Otóż jest tak dlatego, ponieważ przetwarzanie surowych pomidorów, a w związku z tym naruszenie ich struktury komórkowej, powoduje uwolnienie z tkanki roślinnej prozdrowotnego składnika, jakim jest likopen – wyjaśnił ekspert od zdrowego odżywiania.

Likopen obecny w takim produkcie przekształca się do formy lepiej przyswajalnej przez nasz organizm. Jest to silny przeciwutleniacz, który pomaga chronić komórki przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki, a także spowalnia ich starzenie się.

Dlaczego jeszcze warto pić sok pomidorowy?

Sok pomidorowy oprócz wspierania krążenia i działania przeciwzapalnego jest również bogaty w witaminy, zwłaszcza witaminę C, K oraz witaminy z grupy B, które wspierają odporność, metabolizm i prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Zawiera także błonnik (w mniejszej ilości niż świeże warzywa), który może wspierać trawienie i prawidłową pracę jelit.

Wysoka zawartość elektrolitów sprawia, że sok pomidorowy to idealny napój izotoniczny, który skutecznie gasi pragnienie i regeneruje organizm po wysiłku fizycznym. Jego niska kaloryczność pozwala cieszyć się głębokim smakiem bez obaw o dodatkowe kilogramy, co czyni go sprzymierzeńcem każdej zdrowej diety.

Czytaj też:

Ten suplement może blokować żelazo. Wiele osób bierze go „na wszelki wypadek”Czytaj też:

Ten ketchup z Lidla wygrywa test. Lepszy niż znane marki, a kosztuje grosze