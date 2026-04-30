Zapłaciłam za napój migdałowy, a dostałam coś innego. Migdałów tylko 2%

Sama niedawno przekonałam się o tym na własnej skórze podczas wizyty w jednej z popularnych sieci handlowych. Poszłam do sklepu po mleko migdałowe, a wróciłam do domu z innym produktem niż się spodziewałam. Na pierwszy rzut oka wszystko się zgadzało. Napis, którym opatrzono opakowanie, stanowił jasny przekaz: „Napój migdałowy. Bez dodatku cukru. Naturalnie bez laktozy”. Gdy jednak przyjrzałam się bliżej etykiecie produktu, zrozumiałam, że dałam się nabić w butelkę. Sprawdź, dlaczego.

Napój migdałowy z przykrą niespodzianką

Uważaj na napój migdałowy marki Vegelogy, dostępny między innymi w sieci sklepów Lewiatan. Na opakowaniu wyraźnie wyeksponowano migdały, co sugeruje, że to one dominują w tym produkcie. Podobne skojarzenia budzi też jego nazwa widoczna w centralnej części kartonu – „napój migdałowy”.

Okazuje się jednak, że teoria nie idzie w parze z praktyką. Skład prezentuje się jednak inaczej niż można by się spodziewać. „Pierwsze skrzypce” gra w nim woda. Druga pozycja na etykiecie należy natomiast do ryżu, który stanowi 8,5 procent całej zawartości napoju. Migdałów jest natomiast ponad cztery razy mniej, bo jedynie 2 procent. W opisywanym napoju znajdziemy też olej słonecznikowy, sól morską oraz lecytynę ze słonecznika, która pełni funkcję emulgatora.

Skład opisywanego produktu roślinnego – choć dość prosty – mocno rozczarowuje i nie pozostawia wątpliwości. W tym przypadku mamy do czynienia z napojem ryżowym, który został jedynie wzbogacony o migdały. Ich ilość jest tak niewielka, że są praktycznie niewyczuwalne w smaku. Na korzyść przedstawionego „mleka” przemawia fakt, że nie zawiera ono dodanego cukru.

Jak wykorzystać napój migdałowy w kuchni?

Napój migdałowy to dobra propozycja dla wegan, wegetarian oraz osób, które nie tolerują laktozy. Można go wykorzystać w kuchni na wiele różnych sposobów. Świetnie sprawdzi się jako zamiennik tradycyjnego mleka krowiego. Pasuje do kawy, owsianki, koktajli i różnego rodzaju deserów, na przykład ciast i placuszków.

