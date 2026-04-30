Groźna bakteria w polędwiczkach z kurczaka. Cała partia do wyrzucenia przed majówką

Chodzi o popularne polędwiczki z kurczaka marki DUDA. Produkt, który dla wielu był szybkim obiadem, dziś znalazł się na liście wycofań. W trakcie kontroli wykryto w nim Listeria monocytogenes – bakterię, która może prowadzić do poważnej choroby.

Listeria w kilku próbkach polędwiczek. To nie jest pojedynczy przypadek

W badaniach potwierdzono obecność bakterii aż w trzech z pięciu próbek. To nie pojedyncze skażenie, ale sygnał, że problem może dotyczyć większej części partii.

Listerioza u zdrowych osób bywa mylona z grypą. Ale u kobiet w ciąży, seniorów czy osób z osłabioną odpornością sytuacja wygląda inaczej – zakażenie może prowadzić do poważnych powikłań, a nawet hospitalizacji.

Konkretna partia mięsa znika ze sklepów

Wycofanie dotyczy:

DUDA Polędwiczki z kurczaka panierowane łagodne ,

, opakowanie XXL 540 g,

numer partii: 2604014201,

termin przydatności: 03.05.2026,

producent: CEDROB SA.

Producent zdecydował o usunięciu całej partii z obrotu.

I choć produkt wymaga obróbki termicznej, problem nie znika. Wystarczy chwila nieuwagi w kuchni, by bakteria przeniosła się na inne produkty lub powierzchnie. To tzw. zakażenie krzyżowe – ciche, ale bardzo realne.

Masz to mięso w domu? Lepiej nie ryzykować

GIS nie zostawia pola do interpretacji: tej partii nie należy spożywać, dlatego:

wyrzuć produkt lub oddaj go do sklepu,

dokładnie umyj lodówkę i powierzchnie, z którymi miał kontakt.

Gorączka, bóle mięśni, nudności czy biegunka po spożyciu mogą być sygnałem ostrzegawczym. W takiej sytuacji skontaktuj się z lekarzem.

Jak dochodzi do zakażenia?

Najczęściej przez skażoną żywność lub brak higieny w kuchni. Największe ryzyko pojawia się wtedy, gdy bakteria przenosi się z surowego mięsa na gotowe produkty – i to właśnie ten moment najłatwiej przeoczyć. Dlatego kluczowe są podstawy: mycie rąk, oddzielanie surowego mięsa od innych produktów, dokładne czyszczenie powierzchni.

Sprawa jest monitorowana przez służby sanitarne. Jeśli masz w domu tę partię polędwiczek, decyzja jest prosta – nie warto sprawdzać na własnym zdrowiu, czy „może nic się nie stanie”.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o listeriozę

Co to jest listerioza?

Listerioza to choroba zakaźna wywoływana przez bakterię Listeria monocytogenes. Najczęściej dochodzi do zakażenia przez spożycie skażonej żywności. Szczególnie groźna jest dla kobiet w ciąży, noworodków, seniorów i osób z obniżoną odpornością.

Jakie są objawy listeriozy?

Objawy listeriozy mogą przypominać grypę lub zatrucie pokarmowe. Najczęściej pojawiają się gorączka, bóle mięśni, osłabienie, biegunka i wymioty. W cięższych przypadkach może dojść do sepsy lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Jak można zarazić się listeriozą?

Do zakażenia listeriozą najczęściej dochodzi przez spożycie żywności skażonej bakterią, np. surowego mięsa, niepasteryzowanego mleka, niektórych serów czy źle przechowywanych produktów gotowych. Bakteria może rozwijać się nawet w temperaturze lodówkowej.

Czy listerioza jest groźna?

Tak, listerioza może być bardzo niebezpieczna. U osób z grup ryzyka może prowadzić do poważnych powikłań neurologicznych, zakażenia krwi, a u kobiet w ciąży nawet do poronienia lub zakażenia płodu.

Jak leczy się listeriozę?

Listeriozę najczęściej leczy się antybiotykami, zwłaszcza gdy zakażenie ma ciężki przebieg lub dotyczy kobiet w ciąży, seniorów oraz osób z osłabioną odpornością. W poważniejszych przypadkach konieczna może być hospitalizacja i leczenie dożylne. Łagodniejsze infekcje u zdrowych osób czasem ustępują samoistnie, jednak o sposobie leczenia zawsze powinien decydować lekarz.

Jak zapobiegać listeriozie?

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia, warto dokładnie myć warzywa i owoce, unikać surowego mięsa oraz niepasteryzowanych produktów mlecznych, a także dbać o właściwą obróbkę termiczną jedzenia. Bakterię niszczy odpowiednio wysoka temperatura.

Czytaj też:

Salmonella w popularnym naparze. GIS wycofuje kilka partii. Masz to w kuchni?Czytaj też:

Zapłaciłam za napój migdałowy, a dostałam coś innego. Migdałów tylko 2%