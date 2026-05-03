Seniorzy powinni częściej jeść ten ser. Wspiera mięśnie, dba o jelita i kości

Ricotta z koziego mleka rzadko trafia na listę codziennych zakupów. W „rankingach” popularności przegrywa z twarogiem, mozzarellą i goudą. Tymczasem warto zwrócić na nią baczniejszą uwagę, bo ma więcej do zaoferowania niż wiele znanych i lubianych przysmaków. Włączenie jej do jadłospisu może przynieść wiele korzyści, zwłaszcza osobom po sześćdziesiątym roku życia. Sprawdź dlaczego.

Jak kozia ricotta wspiera zdrowie seniorów?

Kozia ricotta odgrywa fundamentalną rolę w profilaktyce sarkopenii, czyli niebezpiecznej utraty masy oraz siły mięśni. W jej składzie znajdziemy wartościowe białka serwatkowa bogate w egzogenne aminokwasy, związki, których organizm nie potrafi samodzielnie wytwarzać. Jednym z nich jest leucyna. Wspomaga proces budowy tkanki mięśniowej. Wspiera proces regeneracji komórek. Reguluje też wydzielanie niektórych hormonów, między innymi insuliny.

Spożywanie ricotty z koziego mleka wpływa pozytywnie na pracę układu pokarmowego Zawarte w niej składniki „naprawiają” mikrobiom jelitowy, uszkodzony przez niewłaściwą dietę czy przyjmowanie dużych ilości leków. To zasługa nie tylko wspomnianych już białek, ale także unikalnych oligosacharydów (opornych na trawienie węglowodanów), które działają jak selektywny prebiotyk, odżywiając dobroczynną florę w jelitach i wypierając florę chorobotwórczą. Tym samym pośrednio wzmacnia mechanizmy obronne organizmu.

Kozia ricotta wykazuje również działanie ochronne na układ sercowo-naczyniowy i kostny seniora, między innymi ze względu na unikalny profil kwasów tłuszczowych. Obecne w nim jednonienasycone kwasy tłuszczowe, jak podkreślają badaczki z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, „mogą chronić przed chorobami związanymi z zespołem metabolicznym, np. przed miażdżycą”. Ponadto cennym wsparciem dla układu krążenia są białka serwatkowe. Uwalniają charakterystyczne peptydy, które pomagają w regulacji ciśnienia krwi.

Dlaczego jeszcze seniorzy powinni włączyć kozią ricottę do diety?

Kozia ricotta obfituje w łatwostrawny wapń. Jeden kilogram produktu zawiera nawet do 2000 mg tego pierwiastka. To ważny „oręż” w walce z osteoporozą, która często dotyka seniorów, zwłaszcza kobiety. Eksperci zwracają również uwagę na fakt, że białka mleka zawarte w serze są nośnikiem witaminy E. Związek ten jest silnym przeciwutleniaczem. Eliminuje wolne rodniki, spowalnia procesy starzenia i powstawania zmarszczek.

„Białka serwatkowe takie jak α-laktoalbumina wykazują zdolności wiązania jonów cynku, kobaltu i magnezu, co wpływa na proces apoptozy i degradacje komórek nowotworowych. Białkom serwatkowym przypisuje się również właściwości antybakteryjne” – zauważają Edyta Molik, Gabriela Kotowicz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Obecne w mleku kóz wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA polyunsaturated fatty acids), należące do grupy omega-3 wspomagają leczenie demencji. Podawanie mleka koziego myszom z uszczerbkami pamięci wywołanymi farmakologicznie spowodowało re-generację komórek nerwowych, co wskazuje na właściwości neuroprotekcyjne kwasu α-linolenowego […] Zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych wynosi 2–4 g/100 g mleka koziego – dodają badaczki w jednym ze swoich artykułów.

