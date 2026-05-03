Kosztuje grosze, a zmienia serek wiejski w bombę zdrowia. Dietetyk dodaje to codziennie

Dieta ma realny i bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Dostarcza organizmowi niezbędnych składników odżywczych do prawidłowego funkcjonowania. To, co jemy, wpływa m.in. na poziom energii, odporność, pracę układu trawiennego oraz kondycję serca. Regularne spożywanie zbilansowanych posiłków bogatych w warzywa, owoce, białko i zdrowe tłuszcze może zmniejszyć ryzyko wielu chorób, takich jak otyłość, cukrzyca czy choroby sercowo-naczyniowe. Z kolei dieta oparta na przetworzonej żywności i nadmiarze cukru może prowadzić do pogorszenia zdrowia i samopoczucia.

Połącz z tym serek wiejski

Jednym z produktów, po które dużo Polaków sięga bardzo chętnie, jest serek wiejski. Dietetyk dr Bartosz Kulczyński poleca połączyć go z zaskakującym składnikiem. Chodzi o inulinę.

Jest to naturalny składnik występujący m.in. w cykorii, który jest sprzedawany w postaci białego proszku, który ma neutralny smak i delikatną słodycz. O inulinie mówię dlatego, że nie zmienia ona smaku serka, a dostarcza dodatkowych walorów zdrowotnych, na przykład usprawnia ona wchłanianie składników mineralnych, takich jak wapń czy cynk, które znajdują się w serku wiejskim – powiedział ekspert.

Dodał, że wspiera ona także kondycję jelit poprzez uregulowanie ich pracy i zapobieganie zaparciom, a poza tym przyczynia się do wzrostu dobroczynnych bakterii jelitowych. Na tym jednak nie kończą się korzyści ze spożywania inuliny.

Badania pokazują, że inulina obniża poziom cukru we krwi na czczo średnio o 10 miligramów na decylitr. Jest też skuteczna w obniżaniu stężenia trójglicerydów we krwi. Mowa tu o redukcji trójglicerydów nawet o około 20 miligramów na decylitr – powiedział.

Dużą zaletą inuliny jest również to, że jest tania. Kilogram tego produktu można dostać za około 25 zł. Taka ilość wystarczy mniej więcej na trzy miesiące.

Jakie właściwości ma serek wiejski?

Serek wiejski to wartościowy produkt, który zdecydowanie warto włączyć do codziennej diety. Jest bogaty w pełnowartościowe białko, które wspiera regenerację mięśni i daje uczucie sytości na dłużej. Zawiera także ważne składniki mineralne, takie jak wapń, który wpływa na zdrowie kości i zębów. Dzięki stosunkowo niskiej kaloryczności i niewielkiej ilości tłuszczu świetnie sprawdza się u osób dbających o sylwetkę. Regularne spożywanie serka wiejskiego może wspierać zdrowe nawyki żywieniowe i stanowić prosty, a jednocześnie odżywczy element codziennych posiłków.

