Zamiast batonów jem te suszone owoce. Słodkie, chrupiące i dobre na redukcji

Dbanie o sylwetkę nie musi oznaczać rezygnacji z kulinarnych przyjemności. Istnieje spora grupa słodkich przekąsek, które świetnie sprawdzają się nawet na redukcji. Chodzi nie tylko o orzechy, migdały czy suszone śliwki. Ostatnio natrafiłam na niecodzienną, ale pyszną przegryzkę, która doskonale wspiera odchudzanie oraz utrzymanie dobrej kondycji. W dodatku świetnie smakuje i przyjemnie chrupie. Może z powodzeniem zastąpić nie tylko ciastka, cukierki czy batony, ale również chipsy.

Zdrowa alternatywa dla sklepowych słodyczy

Polecanym przysmakiem jest miechunka peruwiańska, zwana złotą jagodą. Doskonale sprawdza się jako przekąska, zwłaszcza w suszonej wersji. Ma słodki smak z wyczuwalną nutą kwasowości. Dostarcza około 294-350 kcal w 100 gramach. Jest dość kaloryczna, ale dostarcza też organizmowi wielu cennych składników odżywczych, czego nie można zwykle powiedzieć o batonach czy ciastkach ze sklepowej półki. „Złota jagoda” Z kolei zawiera od 22 do nawet 25 gramów błonnika pokarmowego w 100 gramach. Ten makroskładnik spowalnia wchłanianie cukrów do krwiobiegu i chroni nas przed napadami wilczego głodu. Podobnie działają specjalne roślinne związki obecne w owocach. Chodzi o peruwiozydy. Można więc śmiało stwierdzić, że spożywanie miechunki pozwala łatwiej kontrolować masę ciała.

Jak złota jagoda może wspierać odchudzanie?

Badania naukowe potwierdzają, że włączenie miechunki peruwiańskiej do jadłospisu realnie pomaga w walce z nadprogramowymi kilogramami i łagodzi stany zapalne. Obecne w niej witanolidy powstrzymują orga,nizm przed gromadzeniem tak zwanej białej tkanki tłuszczowej. Co więcej, potrafią stymulować rozwój tkanki brunatnej, która zachowuje się jak domowy piec – fizycznie spala krążące we krwi trójglicerydy i glukozę, by wytworzyć ciepło.

Jak włączyć miechunkę peruwiańską do diety?

Możesz dodać ją do owsianek, koktajli, deserów, a nawet wytrawnych sałatek. Jej słodko-kwaśny smak doskonale komponuje się z różnymi produktami. Już garść suszonej złotej jagody (około 50 gramów) może przyczynić się do poprawy zdrowia i utraty nadprogramowych kilogramów. Nie należy jednak traktować tych owoców jako magicznego środka na odchudzanie. Nie zastąpią one zdrowej diety ani aktywności fizycznej.

Czytaj też:

