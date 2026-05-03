Polacy pili ją litrami w PRL-u, dziś prawie o niej zapomnieli. Ta kawa świetnie działa na jelita

W PRL-u ta kawa była prawdziwym hitem. Gościła w wielu polskich domach. Traktowano ją jednak „po macoszemu” niczym tani, gorszy zamiennik prawdziwej „małej czarnej”. Niesłusznie. W czasach „żelaznej kurtyny” mało kto zdawał sobie jednak sprawę z prozdrowotnych właściwości tego niepozornego napoju i jego zbawiennego wpływu na jelita. Zobacz, dlaczego warto włączyć kawę jęczmienną do codziennej diety.

Jak kawa z jęczmienia wpływa na jelita?

Badacze nie mają wątpliwości, że kawa jęczmienna ma bardzo dobry wpływ na układ pokarmowy. Za jej cenne właściwości odpowiadają przede wszystkim melanoidyny. To polimery o dużej masie cząsteczkowej. Powstają podczas prażenia ziaren jęczmienia. Ludzki organizm nie jest w stanie ich strawić. „Wędrują” więc w nienaruszonym stanie prosto do jelita grubego, gdzie stają się pożywką dla mikrobioty. Zwiększają liczebność pożytecznych szczepów.

Mówimy tu przede wszystkim o Bifidobacterium, które jak tarcza chronią nas przed infekcjami i wspierają barierę jelitową. Ważną rolę w utrzymaniu dobrej kondycji odgrywa również bakteria Akkermansia muciniphila. Zmniejsza stany zapalne i pomaga w kontrolowaniu wagi ciała

Kompleksowe analizy kliniczne opublikowane między innymi w artykule „Gut Microbiota Modulation by Dietary Barley Malt Melanoidins” wskazują, że fermentacja melanoidyn i beta-glukanów przez bakterie jelitowe prowadzi do produkcji tak zwanych krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA), takich jak na przykład maślan sodu. To doskonałe „paliwo energetyczne” dla komórek nabłonka jelita grubego. Uszczelnia barierę jelitową i zapobiega groźnym procesom nowotworowym w okrężnicy. Dodatkowo polifenole uwalniane podczas prażenia jęczmienia wyłapują wolne rodniki, redukują markery stresu oksydacyjnego i chronią nabłonek jelitowy przed uszkodzeniami wywołanymi przez toksyny.

Dlaczego jeszcze warto pić kawę jęczmienną?

Jęczmień, dzięki wysokiej zawartości beta-glukanów, spowalnia proces opróżniania żołądka, co przekłada się na dłuższe uczucie sytości. W badaniach klinicznych wykazano, że osoby spożywające produkty jęczmienne na śniadanie zgłaszały mniejszy głód w ciągu dnia w porównaniu do grupy ochotników jedzącej biały ryż lub pszenicę. Choć w kawie jęczmiennej ilość błonnika jest niższa niż w pełnym ziarnie, obecność rozpuszczalnych polisacharydów nadal może modulować odpowiedź glikemiczną i sytość, szczególnie przy regularnym spożywaniu.

W kilku badaniach wykazano, że melanoidyny zapobiegają peroksydacji lipidów i uszkodzeniom oksydacyjnym DNA oraz mają właściwości przeciwdrobnoustrojowe, przeciwnadciśnieniowe, przeciwalergiczne – czytamy w artykule opublikowanym w czasopiśmie „Frontiers in Nutrition” w 2021 roku.