Ma 2 razy mniej kalorii niż cukier. Polacy wciąż go nie znają, a wspiera jelita i odchudzanie

Dietetycy od dawna apelują, by ograniczyć udział białego cukru w codziennej diecie. Jego nadmiar przyczynia się bowiem do rozwoju wielu groźnych chorób, takich jak na przykład miażdżyca, cukrzyca typu drugiego czy otyłość. Na współczesnym rynku można znaleźć wiele różnych alternatyw dla tradycyjnego słodzidła. Ostatnio na popularności zyskuje syrop z korzenia cykorii. Polacy wciąż go nie znają. A szkoda, bo może realnie wesprzeć jelita i pomóc w zrzucaniu nadprogramowych kilogramów. Badacze nie mają co do tego wątpliwości.

Syrop z cykorii – dobra alternatywa dla białego cukru

Syrop z korzenia cykorii to coś więcej niż zwykłe, marketowe słodzidło. W jednym gramie dostarcza zaledwie od 1,5 do 2 kilokalorii, podczas gdy klasyczny, przetworzony cukier ma ich aż cztery. Największą zaletą tego produktu jest jednak obecność inuliny. To naturalny, w pełni rozpuszczalny błonnik pokarmowy, który nie ulega strawieniu i staje się pożywką dla naszych dobroczynnych bakterii z rodzaju Bifidobacterium zasiedlających jelita. Napędzają ich namnażanie się. Wspomniane mikroorganizmy są uznawane za kluczowe dla zachowania zdrowia. Produkują witaminy, hamują wzrost patogenów i wzmacniają barierę jelitową.

Inulina z cykorii sprzyja wytwarzaniu krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA), między innymi octanu, propionianu i maślanu. Ich rola nie ogranicza się wyłącznie do wpływu na układ pokarmowy. Pierwszy z przywołanych związków zmniejsza stan zapalny tkanek poprzez hamowanie cytokin prozapalnych, drugi – hamuje syntezę cholesterolu, a trzeci – reguluje uczucie sytości. Zwiększona produkcja SCFA pod wpływem inuliny z cykorii obniża pH w świetle jelita, co ułatwia wchłanianie kluczowych minerałów, takich jak wapń i magnez, chroniąc przed osteoporozą, która często towarzyszy przewlekłym zaburzeniom metabolicznym.

Suplementacja inuliny z cykorii może korzystnie wpływać na kontrolę wagi poprzez redukcję masy ciała, BMI, masy tkanki tłuszczowej, obwodu talii oraz, w pewnym stopniu, procentowej zawartości tkanki tłuszczowej – czytamy w artykule australijskich i niemieckich naukowców opublikowanym na łamach czasopisma „The American Journal of Clinical Nutrition” w 2024 roku.

Inne właściwości syropu z cykorii

Zastąpienie cukru syropem z cykorii ma również istotny wpływ na metabolizm lipidów oraz gospodarkę węglowodanową. Produkt ten opóźnia opróżnianie żołądka, co spowalnia tempo przedostawania się cukrów do jelita cienkiego i ich wchłanianie do krwiobiegu. Jako zamiennik sacharozy, redukuje całkowitą podaż cukrów prostych, zapobiegając gwałtownym „skokom” insuliny. Ponadto fermentacja inuliny w jelicie grubym generuje krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA), które zwiększają wrażliwość tkanek na insulinę.

Jak bezpiecznie stosować syrop z cykorii w domowej kuchni?

Syrop z cykorii ma słodki smak i świetnie znosi wysokie temperatury. Można go wykorzystywać jako składnik ciast i deserów lub dodatek do kawy, herbaty bądź innych napojów. Trzeba jednak pamiętać o jednej bardzo istotnej kwestii – nie należy spożywać go w dużych ilościach. Zbyt wysoka dawka inuliny (powyżej 20 gramów na dobę) może powodować dolegliwości gastryczne, takie jak na przykład biegunki czy wzdęcia. Najlepiej zacząć od mniejszych porcji i stopniowo przyzwyczajać jelita do nowego produktu w diecie.

