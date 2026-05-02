Słodycze przy insulinooporności? Dietetyczka mówi, które wybory są najlepsze
Przekąska Źródło: Unsplash / Perfect Snacks
Masz ochotę na coś słodkiego, ale boisz się nagłego skoku cukru? Okazuje się, że nawet wśród sklepowych słodyczy są opcje, które wypadają znacznie lepiej przy insulinooporności. Dietetyczka kliniczna wskazuje konkretne produkty – i tłumaczy, dlaczego to właśnie one.

Sklepowe słodycze i insulinooporność. Wydaje się, że te dwa pojęcia wzajemnie się wykluczają. Jednak – jak przekonuje dietetyczka kliniczna Natalia Kuczyńska – wcale nie musi tak być. „Życie to sztuka wyborów […] Nawet pośród produktów powszechnie uznawanych za złe możemy wybierać te lepsze i gorsze!”– podkreśla w jednym z nagrań opublikowanych w sieci. Jednocześnie wskazuje, które popularne słodkości można jeść przy insulinooporności.

To najlepsze słodycze dla osób z insulinoopornością

Najwyższą pozycję w rankingu stworzonym przez specjalistkę zajmuje baton proteinowy z orzechami, na przykład marki Dobra Kaloria. Stanowi połączenie białek i tłuszczów, dzięki czemu zapewnia długie uczucie sytości. Dostarcza też błonnika, który usprawnia trawienie, a jednocześnie spowalnia wchłanianie węglowodanów. W efekcie nie powoduje nagłych „skoków” glukozy we krwi i gwałtownych wyrzutów insuliny.

Dietetyczka poleca również gorzką czekoladę. Nie chodzi jednak o „pierwszą lepszą” tabliczkę ze sklepowej półki. Najlepiej sprawdzi się ta o wysokiej zawartości kakao (powyżej 70 procent). Dostarcza sporej dawki kalorii, ale jednocześnie zawiera sporo polifenoli, które wpływają pozytywnie na gospodarkę węglowodanową organizmu.

Słodycze a insulinooporność – o czym warto pamiętać?

Natalia Kuczyńska przypomina o konieczności zachowaniu zdrowego rozsądku. „Wszystkie wymienione słodycze to produkty przetworzone, które w diecie powinny pełnić tylko funkcję rekreacyjną” – podkreśla w udostępnionym materiale. Słodycze, nawet te najlepsze, nie powinny stanowić podstawy codziennego jadłospisu. Należy je traktować jako okazjonalną przekąskę (spożywaną od czasu do czasu). Nawet zdrowe produkty w nadmiarze mogą poważnie zaszkodzić zdrowiu i zaburzyć funkcjonowanie organizmu.

Źródło: nkuczynska.dietetyka/Instagram