Dodaje energii i poprawia nastrój. Dietetyk radzi: jedz ten tani owoc każdego dnia

Banany to jedne z najbardziej lubianych owoców na świecie. Są nie tylko pyszne, ale także niezwykle uniwersalne. Idealnie nadają się do deserów, smoothie czy owsianki. Dzięki swojej słodyczy i kremowej konsystencji banany mogą być używane w wypiekach, jako dodatek do naleśników, a nawet do przygotowania zdrowych przekąsek. Są też tanie i dostępne przez cały rok w każdym większym supermarkecie, co też jest ich dużą zaletą.

Co daje jedzenie bananów?

Dietetyk Rafał Koller w opublikowanym nagraniu na YouTube wyjaśnił, co się stanie z naszym organizmem, jeśli codziennie będziemy jeść banany.

Będziesz mieć o wiele więcej energii, ponieważ banany dostarczają łatwostrawnych węglowodanów, nie obciążając przy tym układu pokarmowego. Będziesz mieć też lepsze trawienie. To zasługa błonnika pokarmowego, który usprawnia pasaż jelitowy. Będziesz również w lepszym nastroju, to za sprawą tryptofanu, który poprawia samopoczucie i nastrój – wyjaśnił ekspert od zdrowego odżywiania.

Inne właściwości bananów

Banany mają także inne korzystne właściwości, które mogą wspierać zdrowie. Są źródłem potasu, który pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi oraz wspomaga funkcjonowanie mięśni i układu nerwowego. Zapobiega też nadmiernej utracie wapnia z moczem, dzięki czemu jedzenie tych owoców dobrze działa na funkcjonowanie układu kostnego. Dodatkowo banany zawierają witaminę C. Ona wspiera odporność organizmu. Są też bogate w witaminę B6, która ma kluczowe znaczenie dla metabolizmu białek i produkcji czerwonych krwinek. Co ciekawe, banany mają także działanie ochronne na żołądek, pomagając w neutralizacji kwasu żołądkowego i łagodzeniu objawów zgagi. Dla osób aktywnych fizycznie banany mogą być doskonałym źródłem szybkiej energii po treningu, dzięki łatwo przyswajalnym węglowodanom.

Musisz jednak pamiętać o tym, że banany są dość kaloryczne. Jeden owco zawiera około 100 kcal. Więc uwzględnij to w swoim dziennym zapotrzebowaniu i nie jedz ich w nadmiarze.