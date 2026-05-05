Lepsza niż grahamka. Dietetyk poleca nową bułkę z Biedronki pełną błonnika

Bułki są jednym z najpopularniejszych rodzajów pieczywa. Wiele osób woli je od tradycyjnego chleba. I w ogóle mnie to nie dziwi, bo sama też zaliczam się właśnie do tego grona. Są chrupiące, a przy tym cudownie mięciutkie w środku i po prostu pyszne. Dla większości Polaków stanowią ważny element śniadania i kolacji, ponieważ idealnie nadają się do przygotowywania kanapek. Można je łączyć z różnymi dodatkami, takimi jak ser, wędlina, warzywa czy pasty, dzięki czemu są bardzo uniwersalne.

Najlepsza bułka z Biedronki zdaniem dietetyka

Bułki nie powinny być jednak tylko smaczne, ale też zdrowe. Coraz więcej osób zwraca uwagę nie tylko na smak pieczywa, ale też jego skład i wartości odżywcze. Dietetycy regularnie analizują produkty dostępne w popularnych sieciach handlowych, szukając lepszych alternatyw dla klasycznych bułek. Specjalista od zdrowego odżywiania Bartłomiej Szkutnik z kanału „Fit Recenzje” poleca nowość z Biedronki, czyli półbagietkę pełnoziarnistą.

Ta bułka z Biedronki miażdży 90 procent piekarni. To nowość i właśnie sprawdziłem jej skład oraz pełne makro – powiedział ekspert.

Zauważył, że ma ona więcej błonnika niż grahamka. Aż 6,7 g na 100 g.

Wyższa zawartość białka i mniej soli niż w bułce 100 proc. żytniej. A skład to prawie 50 proc. mąki graham i 7 znanych składników. Dostarcza 267 kcal, 12 g białka, 1,4 g tłuszczu, 49 g węglowodanów. Zrobisz z niej zdrowe kanapki lub chrupiące zapiekanki – podsumował.

Dlaczego ta bułka jest zdrowa?

Ta półbagietka pełnoziarnista jest zdrowszym wyborem niż wiele standardowych bułek przede wszystkim ze względu na wysoką zawartość błonnika. Ten składnik wspiera trawienie i daje dłuższe uczucie sytości. Dodatkowym atutem jest wyższa zawartość białka, które pomaga w regeneracji organizmu i stabilizuje poziom energii w ciągu dnia. Niższa zawartość soli i stosunkowo umiarkowana kaloryczność sprawiają, że jest to naprawdę sensowna baza do zrobienia zbilansowanego posiłku.

Czytaj też:

Lepsza niż zwykła zielona herbata. Ekspert zachwala, że jedna szklanka to jak 10 tamtejCzytaj też:

Kosztuje grosze, a zmienia serek wiejski w bombę zdrowia. Dietetyk dodaje to codziennie