Większość traktuje je jak deser, a to błąd. Truskawki poprawiają pracę mózgu i serca

Wracam do tego co roku, kiedy zaczyna się sezon: zamiast kolejnego „fit deseru” z modnych składników, stawiam na coś, co naprawdę ma znaczenie dla zdrowia. I właśnie truskawki coraz częściej wygrywają z całą resztą.

Co tak naprawdę robią truskawki w organizmie?

W badaniu prowadzonym na San Diego State University przez zespół prof. Shirin Hooshmand uczestnicy jedli codziennie porcję odpowiadającą około 2 szklankom świeżych truskawek. Efekty nie są widoczne tylko „na papierze”, ale i w praktyce. Są bardzo znaczące. Oto cztery najważniejsze.

Mózg pracuje szybciej (i to mierzalnie)

Uczestnicy poprawili szybkość przetwarzania informacji o ponad 5%. To efekt zmierzony w badaniu, nie wrażenie uczestników. Truskawki zawierają antocyjany – związki, które działają jak „filtr” dla stresu oksydacyjnego w mózgu. Mogą pomagać ograniczać stres oksydacyjny, jeden z czynników związanych ze starzeniem się komórek nerwowych.

Badania analizowane przez National Institutes of Health pokazują, że dieta bogata w antocyjany wiąże się z mniejszym ryzykiem pogorszenia funkcji poznawczych wraz z wiekiem.

Ciśnienie w dół – niewielka zmiana, realny efekt

Odnotowano niewielki spadek ciśnienia skurczowego, który w skali zdrowia robi różnicę. W badaniach obserwowano poprawę funkcji śródbłonka po regularnym spożyciu truskawek, czyli tej warstwy naczyń krwionośnych, która odpowiada za ich elastyczność.

Cholesterol LDL pod kontrolą – prosty mechanizm

Truskawki zawierają pektyny, czyli rozpuszczalny błonnik. Wygląda to tak, że część „złego” cholesterolu (frakcja LDL) zostaje związana w jelitach i mniej jej trafia do krwi. To jeden z tych momentów, kiedy prosty produkt robi coś, co zwykle próbujemy osiągnąć bardziej skomplikowanymi metodami.

Kwas elagowy – cichy bohater

Ten składnik nie jest tak popularny jak witamina C, a szkoda. Kwas elagowy, obecny w dużych ilościach w truskawkach, w badaniach laboratoryjnych wykazuje zdolność do hamowania namnażania komórek nowotworowych, szczególnie w obrębie jelita grubego i przełyku. To oczywiście nie jest „leczenie”, tylko element diety, który może wspierać naturalne mechanizmy ochronne organizmu.

Dlaczego akurat truskawki działają tak szeroko?

To owoce „uzbrojone” w zestaw, który się uzupełnia. Składają się na niego:

antocyjany – wspierające mózg i naczynia krwionośne,

– wspierające mózg i naczynia krwionośne, błonnik – regulacjący cholesterol,

– regulacjący cholesterol, witamina C – wspierająca odporność i zdrowie naczyń krwionośnych,

– wspierająca odporność i zdrowie naczyń krwionośnych, kwas elagowy – wykazujący działanie antyoksydacyjne.

To trochę jak dobrze zrobiona sałatka: każdy składnik ma swoją rolę, ale dopiero razem daje efekt, którego nie osiągniesz pojedynczym elementem.

Właśnie dlatego truskawki są ważnym elementem diet takich jak DASH czy MIND, o czym pisze Harvard Health Publishing.

Jak jeść truskawki, żeby miało to sens?

Najczęściej robimy z truskawek deser z cukrem, bitą śmietaną lub innymi słodkimi dodatkami i cały efekt zdrowotny znika. Najlepiej sprawdzają się trzy sposoby wprowadzenia truskawek do diety:

na czczo lub jako pierwsza część śniadania – wtedy dobrze wpływają na metabolizm,

z jogurtem naturalnym i garścią orzechów – stabilizują poziom cukru,

w formie koktajlu bez dosładzania – szybka opcja, ale nadal wartościowa.

Jeśli nie ma sezonu, liofilizowane truskawki są dobrą alternatywą – i to właśnie ich używano w badaniach.

Co jeszcze warto wiedzieć o truskawkach

Truskawki działają najlepiej przy regularnym jedzeniu, nie „raz na tydzień dla zdrowia”. 2 szklanki dziennie tych owoców to poziom, przy którym zaczynają pojawiać się zauważalne efekty. Dlatego zamień słodki deser po obiedzie na miskę truskawek przez 2–3 tygodnie. To prosty eksperyment, który często daje bardziej odczuwalny efekt niż kolejny „zdrowy” produkt z etykiety.

FAQ – najczęstsze pytania o właściwości truskawek

Czy truskawki są zdrowe?

Tak, truskawki należą do owoców o wysokiej wartości odżywczej. Zawierają witaminę C, błonnik i związki antyoksydacyjne (m.in. antocyjany).

Badania sugerują, że ich regularne spożywanie może wspierać zdrowie układu krążenia i funkcje poznawcze, choć efekty zależą od całej diety i stylu życia.

Ile truskawek można jeść dziennie?

W badaniach często stosuje się porcję odpowiadającą ok. 2 szklankom świeżych truskawek dziennie. Dla większości osób taka ilość jest bezpieczna i może być elementem zdrowej diety, o ile nie ma przeciwwskazań (np. alergii).

Czy truskawki obniżają cholesterol?

Truskawki zawierają błonnik (pektyny), który może pomagać ograniczać wchłanianie cholesterolu w jelitach. Przy regularnym spożyciu może to wspierać kontrolę poziomu LDL, ale nie zastępuje leczenia ani całościowej zmiany diety.

Czy truskawki wpływają na mózg i pamięć?

Zawarte w nich antocyjany działają antyoksydacyjnie i mogą wspierać ochronę komórek nerwowych. W badaniach obserwowano poprawę niektórych funkcji poznawczych, takich jak tempo przetwarzania informacji, przy regularnym spożyciu.

Czy truskawki chronią przed nowotworami?

Truskawki zawierają związki antyoksydacyjne, które w badaniach laboratoryjnych wpływają na procesy związane z rozwojem komórek nowotworowych. Nie ma jednak dowodów, że same truskawki zapobiegają nowotworom u ludzi.

Czy truskawki mogą hamować rozwój raka?

W badaniach in vitro obserwowano wpływ takich związków jak kwas elagowy na procesy związane z namnażaniem komórek. Nie oznacza to jednak, że jedzenie truskawek hamuje rozwój raka u ludzi.

Czy warto jeść truskawki w profilaktyce?

Tak, jako element zbilansowanej diety. Dostarczają antyoksydantów i błonnika, które mogą wspierać ogólne zdrowie i procesy obronne organizmu.

Czy można jeść truskawki wieczorem?

Tak, truskawki są lekkostrawne i niskokaloryczne, więc mogą być spożywane także wieczorem. Warto jednak unikać dodatku cukru czy śmietany, które zwiększają kaloryczność i mogą wpływać na poziom glukozy.

Czytaj też:

Mało kto sięga po nie zamiast słodyczy. Łyżeczka tych owoców pomaga poskromić apetytCzytaj też:

Ani rodzynki, ani suszona żurawina. Ta słodka przekąska jest dobra na stawy, kości i ciśnienie