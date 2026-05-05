Zamiast wrzucać do rosołu, zalej wrzątkiem. Ten napar reguluje poziom cukru i wspiera odchudzanie

Większość z nas kojarzy liście laurowe wyłącznie z niedzielnym rosołem lub aromatycznym gulaszem. Mało kto jednak wie, że te niepozorne listki, które zazwyczaj lądują na brzegu talerza, kryją w sobie prawdziwą moc. Napar z liści laurowych to jeden z mniej oczywistych, ale cenionych domowych sposobów wspierania zdrowia. Poleca go zielarka Paulina Polok, która prowadzi konto „Ziołowy zakątek Pauli” w mediach społecznościowych. Taka herbatka między innymi reguluje poziom cukru we krwi.

Wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi – przekonuje specjalistka.

Napar wspomaga również odchudzanie.

Przyspiesza metabolizm i wspiera procesy trawienne, co wspomaga kontrolę wagi – dodała ekspertka.

Picie takiego naparu z liści laurowych działa przeciwzapalnie, wspierając organizm w walce z infekcjami. Jest też bogaty w antyoksydanty, przez co pomaga wzmocnić naturalną odporność organizmu. Wspiera również zdrowie serca. Pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu i poprawia krążenie. Jego regularne picie wspomaga też naturalne procesy oczyszczania organizmu z toksyn i szkodliwych substancji.

Jak zrobić herbatkę z liści laurowych?

Wystarczy kilka liści, gorąca woda i chwila dla siebie. Pamiętaj tylko — regularność robi największą różnicę – przekonuje zielarka.

Aby przygotować napar z liści laurowych, zalej 2–3 suszone liście szklanką wrzącej wody i gotuj na małym ogniu przez około 5–10 minut. Następnie odstaw napar na kilka minut do zaparzenia, przecedź i pij jeszcze ciepły. Sam napar ma dość specyficzny aromat. Dlatego możesz dodać ć do niego plasterek cytryny lub odrobinę miodu.

Kto nie powinien pić tego naparu?

Choć napar z liści laurowych ma wiele właściwości prozdrowotnych, nie jest odpowiedni dla wszystkich. Ostrożność powinny zachować kobiety w ciąży oraz karmiące piersią, ze względu na niewystarczającą liczbę badań potwierdzających jego bezpieczeństwo. Nie jest on także zalecany osobom przygotowującym się do operacji. Ostrożność powinny zachować również osoby chore na cukrzycę, ponieważ napar może wpływać na poziom glukozy we krwi. U osób ze schorzeniami układu pokarmowego może on nasilać objawy refluksu.

