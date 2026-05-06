Kefir czy maślanka? Dietetyczka wskazuje jasnego zwycięzcę dla twoich jelit

Fermentowane wyroby mleczne to produkty powstające w wyniku działania bakterii fermentacji mlekowej. Do najpopularniejszych należą jogurt, kefir. Proces fermentacji nie tylko wydłuża trwałość mleka, ale także poprawia jego smak, nadając mu charakterystyczną kwaśność i aromat. Dodatkowo produkty te są korzystnie wpływają na mikroflorę jelitową dzięki obecności probiotyków.

Co jest zdrowsze: kefir czy maślanka?

Część osób często zastanawia się, co jest zdrowsze – kefir czy maślanka. Oba te fermentowane napoje mleczne mają wiele wspólnych zalet, takich jak obecność bakterii probiotycznych i korzystny wpływ na trawienie. Dietetyczka Anna Jędrej w opublikowanym wpisie na Instagramie skupiła się właśnie na tych produktach.

Zawierają żywe kultury bakterii, które regulują pracę jelit i procesy trawienne. Są źródłem wapnia, pełnowartościowego białka oraz witamin z grupy B (szczególnie B2 i B12). Mogą wspierać pracę układu immunologicznego – zaczęła ekspertka.

Dalej wytłumaczyła dokładnie, jakie są różnice między tymi dwoma produktami. Najpierw skupiła się na smaku:

Kefir jest bardziej kwaśny, lekko musujący, gęstszy i czasem lekko ziarnisty. Maślanka jest łagodniejsza w smaku, bardziej mleczna. Zazwyczaj rzadsza, bardziej jednolita i kremowa.

Kolejną zasadniczą różnicą jest to, że kefir ma wyraźnie większą różnorodność mikroorganizmów – bakterii i drożdży. Oznacza to silniejsze wsparcie dla mikrobioty jelitowej. Maślanka ma prostszy skład kultur bakterii. Kefir sprawdzi się więc u osób, które mają problemy z rytmem wypróżnień lub po antybiotykoterapii, natomiast maślanka – u osób z wrażliwym przewodem pokarmowym lub refluksem.

Kefir jest też bardziej kaloryczny – zawiera 45–60 kcal w 100 g, a maślanka 37–50 kcal w 100 g. Ma też odrobinę większą ilość białka – 3–3,6 g białka w 100 g, a maślanka około 3 g białka w 100 g. Może mieć też nawet trzy razy więcej tłuszczu niż maślanka.

Maślanka i kefir a nietolerancja laktozy

Osoby z nietolerancją laktozy często zastanawiają się, czy mogą bezpiecznie spożywać kefir i maślankę. Choć produkty te zawierają mniej laktozy dzięki procesowi fermentacji, ich tolerancja zależy też od indywidualnej wrażliwości organizmu.

Fermentacja sprawia, że laktoza częściowo przekształca się w kwas mlekowy. Zwykle 100–200 g jogurtu naturalnego, kefiru czy maślanki (odpowiadające 5–10 g laktozy) jest dobrze tolerowane przez osoby z nietolerancją laktozy. Choć kefir i maślanka różnią się sposobem produkcji, składem, smakiem i konsystencją, oba warto mieć w diecie. Najlepiej obserwować, który bardziej odpowiada twoim potrzebom i preferencjom – wyjaśniła ekspertka od zdrowego odżywiania.

Czytaj też:

Wyrzucasz go po gotowaniu? Dietetyczka: ten tłusty kąsek wspiera jelita i stawyCzytaj też:

Lepsza niż grahamka. Dietetyk poleca nową bułkę z Biedronki pełną błonnika