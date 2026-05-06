Mają 3 razy więcej magnezu niż gorzka czekolada. Polacy wciąż ich nie doceniają

Choć większość z nas dobrze wie, że na przykład orzechy są bardzo zdrowe i warto włączać je do codziennej diety, to różnego rodzaju nasiona i pestki wciąż pozostają w naszym kraju niedoceniane. A to duży błąd, ponieważ są one prawdziwą skarbnicą składników odżywczych. Zawierają cenne tłuszcze, witaminy, minerały oraz błonnik. Pestki dyni, słonecznika czy nasiona chia korzystnie wpływają na nasze zdrowie. Wspierają m.in. pracę serca i układu trawiennego. Warto więc częściej po nie sięgać i traktować je jako stały element zbilansowanej diety, a nie tylko okazjonalny dodatek.

Pestki dyni są świetnym źródłem magnezu i żelaza

Dietetyczka Katarzyna Foszner-Grodek w jednym z nagrań wyjaśniła, że dynia jest bardzo zdrowym warzywem, ale największa moc tkwi w jej „sercu”, czyli pestkach.

Czy wiesz, że pestki dyni mają 3 razy więcej żelaza niż wołowina, 3 razy więcej magnezu niż gorzka czekolada i prawie 2 razy więcej cynku niż wątróbka? – powiedziała.

Magnez jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i mięśni, pomagając m.in. w przewodzeniu impulsów nerwowych oraz zapobieganiu skurczom. Wspiera także produkcję energii w organizmie i utrzymanie zdrowych kości oraz serca.

Pestki dyni stanowią jedno z najbardziej skoncentrowanych roślinnych źródeł żelaza, znacząco przewyższając pod tym względem produkty, które potocznie uznajemy za kluczowe dla krwinek czerwonych. Podczas gdy chuda wołowina dostarcza średnio od 2 do 3 mg żelaza na 100 g, a owiany legendą szpinak około 2,7 mg, porcja pestek dyni zawiera go aż 8–9 mg. Choć żelazo pochodzenia roślinnego, zwane niehemowym, cechuje się niższą biodostępnością niż to pochodzące z tkanek zwierzęcych, jego wysokie stężenie w pestkach skutecznie kompensuje tę różnicę, zwłaszcza gdy spożywamy je w towarzystwie witaminy C.

Inne właściwości pestek dyni

Jedna porcja całych, prażonych pestek dyni dostarcza 126 kcal, 5 g tłuszczu oraz 5 g białka. Są one także wartościowym źródłem minerałów, takich jak magnez i cynk. W jednej porcji znajduje się aż 19 procent dziennego zapotrzebowania na każdy z nich. Oprócz tego pestki dyni zawierają również znaczące ilości miedzi, potasu, żelaza oraz innych cennych składników odżywczych.

Jak wykorzystać te nasiona?

Istnieje wiele sposobów, by w pełni wykorzystać ich smak i wartości. Świeżo wyjęte pestki możesz uprażyć, dzięki czemu staną się aromatyczne i chrupiące. Doskonale sprawdzą się jako dekoracja do naleśników wytrawnych. Dodadzą całości ciekawej tekstury. Możesz nimi także wzbogacić sałatki, dania z cukinii podawane na ciepło czy zupę dyniową.

Pestki dyni świetnie komponują się również z suszonymi owocami, takimi jak żurawina czy wiśnie. Możesz stworzyć zdrową i smaczną mieszankę przekąsek. Możesz dodać je także do babeczek dyniowych czy ciasta. Nie tylko pięknie się prezentują, ale przede wszystkim doskonale smakują.

