Najlepsze mięso dla seniorów. Ma 29 g białka w 100 g, a my wciąż omijamy je w sklepie

Najczęściej sięgamy po najbardziej popularne rodzaje mięsa, takie jak kurczak czy wieprzowina. Są łatwo dostępne i dobrze znane w codziennej kuchni. W efekcie rzadziej zwracamy uwagę na mniej oczywiste wybory, które również mogą być wartościowe i smaczne. Dobrym przykładem jest indyk. Mięso lekkie, bogate w białko i często niedoceniane. Choć nie pojawia się tak często na naszych stołach, może stanowić ciekawą i zdrowszą alternatywę dla bardziej popularnych opcji.

To mięso jest świetnym źródłem białka

Mięso z indyka wyróżnia się wysoką zawartością białka, które wspiera rozwój masy mięśniowej oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych i mocnych kości. W 100 g tego mięsa jest 29 g białka. Jest to odrobinę więcej niż w mięsie z kurczaka, które ma 27 g białka. Będzie więc idealne między innymi dla osób starszych, które potrzebują więcej białka. Są oni zagrożeni sarkopenią. Jest to stopniowa utrata masy i siły mięśni

To jednak nie wszystko. Zarówno filet, jak i udo indyka (bez skóry) zawierają niewiele tłuszczów nasyconych. Ich ograniczenie w diecie sprzyja utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.

Jest ono również wyjątkowo lekkostrawne, przez co stanowi bezpieczny i wartościowy element diety osób o wrażliwym układzie pokarmowym. Wysoka gęstość odżywcza tego surowca sprzyja utrzymaniu dłuższego poczucia sytości. To jest niezwykle pomocne w procesie kontroli masy ciała i dbania o smukłą sylwetkę.

Jak najlepiej przyrządzić mięso z indyka?

Mięso z indyka jest bardzo wdzięczne w kuchni, ponieważ dzięki swojej drobnowłóknistej strukturze i niskiej zawartości tkanki łącznej nie wymaga skomplikowanego przygotowania. Najlepiej przyrządzać je krótko, ale w wysokiej temperaturze. Szybkie smażenie lub pieczenie pozwala zachować soczystość i naturalny smak. Alternatywnie można zastosować metodę sous-vide, czyli długie gotowanie w temperaturze około 65–70°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu (worku próżniowym), co daje wyjątkowo delikatny efekt.

Warto jednak uważać na zbyt długą obróbkę cieplną, ponieważ może ona spowodować utratę soków i sprawić, że mięso stanie się suche. Dobrym i prostym sposobem jest pokrojenie indyka w kostkę, doprawienie i krótkie obsmażenie na dobrze rozgrzanym tłuszczu. Mięso mielone z indyka również świetnie sprawdza się w kotletach czy pulpetach. Dodanie odrobiny zimnej wody podczas mielenia zwiększa jego soczystość i poprawia konsystencję gotowego dania.

