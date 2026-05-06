Lepsza od łososia, a kosztuje grosze. Lekarz przekonuje: jedna porcja to bomba omega-3

Wiele osób zachwyca się głównie łososiem, który rzeczywiście jest zdrowy i bogaty w kwasy omega-3. Często jednak zapomina się, że nie jest to jedyna wartościowa ryba. Dobrze jest zwrócić uwagę także na inne gatunki, takie jak makrela, sardynki czy dorsz, które również dostarczają cennych składników odżywczych. Różnicowanie ryb w diecie może być korzystne zarówno dla zdrowia.

Zdrowa, ale niedoceniana ryba

Lekarz Marek Skoczylas w opublikowanym nagraniu na YouTube zauważył, że śledzie są bardzo zdrowymi, ale mocno niedocenianymi rybami.

Śledzie to naprawdę niedoceniany, bardzo wartościowy produkt. Otóż wystarczy zaledwie 100–150 g śledzia na tydzień (mniej więcej jedna porcja), aby pokryć swoje tygodniowe zapotrzebowanie na kwasy omega-3. Dają nam one bardzo wiele korzyści, a niestety są często w niedoborze w naszym społeczeństwie – powiedział.

Kwasy omega-3 są ważne, ponieważ wspierają prawidłową pracę serca i układu krążenia, pomagając m.in. obniżać poziom „złego” cholesterolu. Mają też kluczowe znaczenie dla funkcjonowania mózgu i układu nerwowego, wpływając na koncentrację, pamięć oraz ogólną sprawność umysłową.

Lekarz dodał, że śledzie dostarczają także witaminy D, selen oraz witaminy z grupy B, a zwłaszcza witaminy B12.

Natomiast to, co jest bardzo ważne i co należy wziąć pod uwagę właśnie w kontekście spożywania ryb, to fakt, że śledzie to ryby o niskim poziomie zanieczyszczenia – wyjaśnił.

Jak ciekawie przyrządzić śledzie?

Śledzie można przyrządzić na wiele ciekawych sposobów, dzięki czemu łatwo przełamać ich dość intensywny smak. Klasyką są śledzie w oleju z cebulą i przyprawami, ale świetnie sprawdzają się też wersje w śmietanie z jabłkiem, które nadają im delikatności i lekko słodkiego aromatu. Coraz popularniejsze są również śledzie marynowane w occie z dodatkiem buraków, musztardy lub curry, które nadają im zupełnie nowy charakter. Dzięki takim dodatkom śledzie mogą być zarówno tradycyjną potrawą, jak i nowoczesną, ciekawą przekąską.

