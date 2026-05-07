Kojarzy się z deserem, a dietetyczka je poleca. To mleko z Lidla zaskakuje składem

Zdrowe odżywianie to dla wielu osób pasmo wyrzeczeń i ciągła walka z ochotą na słodycze czy frytki. Często zapominamy, że kluczem do sukcesu nie jest restrykcyjna dieta, ale umiejętność wybierania produktów, które zaspokoją nasze kulinarne zachcianki nie psując przy tym efektów odchudzania. W dobrze zbilansowanej diecie może znaleźć się nawet smakowe mleko. Jeśli lubisz tego typu nabiał, zwróć szczególną uwagę na produkt polecany przez dietetyczkę Martynę Żmudę-Trzebiatowską. Jej wybór może cię mocno zaskoczyć.

Mleko smakowe „pod lupą” dietetyczki

Specjalistka przyjrzała się bliżej ofercie Lidla. Znalazła w niej produkt, który wydaje się „naszprycowany chemią”, ale wystarczy jeden rzut oka na etykietę, by przekonać się, że jest zupełnie inaczej Chodzi o mleko ciasteczkowe marki Mlekovita. Jego skład – jak podkreśla ekspertka – prezentuje się naprawdę dobrze.

Mleko, aromat (dobra mógłby być ultra naturalny, bio i eko, ale come on! Jego dodatek to pewnie z 1 procent) i słodzidło. Tutaj zupełnie bezpieczne glikozydy stewiolowe, prościej stewia – wskazuje Martyna Żmuda-Trzebiatowska w jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych.

Tabela wartości odżywczych opisywanego produktu – makroskładników, które przyswaja nasz organizm – wygląda tak samo, jak w przypadku „zwykłego” mleka o zawartości tłuszczu na poziomie 2 procent. Wbrew pozorom nie dostarcza wiec zbyt wielu kalorii. Można go śmiało włączyć do jadłospisu, nawet podczas odchudzania. Ważne, by zachować umiar oraz zdrowy rozsądek.

Jak wykorzystać mleko smakowe w kuchni?

Nie chodzi o to, by zastępować zwykły nabiał ciasteczkowym. Można go jednak śmiało dolewać do ciast czy koktajli. Co więcej, dodatek tego typu mleka do owsianki czy jaglanki może sprawić, że wspomniane dania zaczną lepiej smakować dzieciom. Włączenie go do jadłospisu maluchów lub osób dorosłych nierzadko ułatwia zmianę niekorzystnych nawyków żywieniowych.

Czytaj też:

Bez cukru, bez mąki pszennej, a smakuje jak z cukierni. To brownie Lewandowskiej robię do kawyCzytaj też:

Dietetyczka wskazała najlepsze masło z Biedronki. Ma tylko jeden składnik