Lidl szaleje i sprzedaje te markowe kawy 60 proc. taniej. Limit: 4 opakowania

Kawa jest dziś dość drogim produktem, szczególnie jeśli wybiera się wysokiej jakości ziarna. Mimo to istnieje prosty sposób, aby na niej zaoszczędzić. Wystarczy kupować kawę na różnego rodzaju promocjach w supermarketach, ponieważ często pojawiają się atrakcyjne obniżki cen na popularne marki. Warto śledzić gazetki promocyjne i oferty specjalne, gdzie kawa bywa dostępna nawet kilkadziesiąt procent taniej.

Promocja na kawę w Lidlu

Promocja w sieci Lidl obowiązuje od czwartku 7 maja do soboty 9 maja i pozwala na zakup kawy w znacznie niższej cenie. Mechanizm oferty polega na naliczeniu 60 proc. rabatu na drugi, tańszy produkt przy zakupie dwóch sztuk. Obowiązuje też zasada dowolnego miksowania produktów, co oznacza, że możesz swobodnie łączyć różne marki i rodzaje kaw. Są to kawy ziarniste, mielone czy rozpuszczalne marek Jacobs, Lavazza, Dallmayr, Kimbo czy Bellarom.

Aby skorzystać z tej okazji, niezbędne jest posiadanie aplikacji Lidl Plus. Przed dokonaniem zakupów musisz odszukać w niej odpowiedni kupon i go aktywować, a następnie zeskanować aplikację przy kasie. Należy pamiętać o obowiązującym limicie, który wynosi maksymalnie 4 opakowania na jeden kupon.To pozwala na zakup dwóch par produktów z rabatem. Szczegółowe informacje oraz pełna lista produktów objętych zniżką są zawsze dostępne bezpośrednio w aplikacji mobilnej sklepu.

Jak przechowywać kawę?

Kawa jest bardzo wrażliwa na cztery główne czynniki: powietrze, wilgoć, światło i temperaturę. Dlatego przechowuj ją w szczelnym, hermetycznym pojemniku – najlepiej nieprzezroczystym – który ogranicza kontakt z tlenem i chroni aromat. Ważne jest też, aby trzymać kawę w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła, takich jak piekarnik czy kaloryfer.

Po otwarciu oryginalnego opakowania warto przesypać kawę do odpowiedniego pojemnika, a większe ilości dzielić na mniejsze porcje, żeby ograniczyć częsty kontakt z powietrzem. Artykuł podkreśla również, że lodówka nie jest dobrym miejscem do przechowywania kawy, ponieważ może ona chłonąć wilgoć i zapachy z innych produktów.

Czytaj też:

Dietetyczka wskazała najlepsze masło z Biedronki. Ma tylko jeden składnikCzytaj też:

Mają 3 razy więcej magnezu niż gorzka czekolada. Polacy wciąż ich nie doceniają