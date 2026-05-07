Ta herbata jest równie zdrowa co zielona, a nie smakuje jak „trawa”. Lepiej też chroni wątrobę

Oprócz kawy wiele osób na całym świecie naprawdę uwielbia herbatę. To jeden z najpopularniejszych napojów, który ma długą tradycję w różnych kulturach – od Azji po Europę. Istnieje bardzo wiele jej rodzajów, dzięki czemu każdy może znaleźć coś dla siebie. Herbaty różnią się smakiem, aromatem i właściwościami, dlatego można je dopasować zarówno do porannego pobudzenia, jak i wieczornego relaksu. Tego, czego akurat potrzebujesz. Dietetyk dr Bartosz Kulczyński przygotował ranking najzdrowszych herbat.

Ta herbata skutecznie chroni wątrobę.

Na pierwszym miejscu znalazła się matcha, a tuż za nią zielona herbata na równi z żółtą herbatą. ta ostatnia powszechnie nazywana jest ona herbatą cesarską.

Właściwie nie byłoby przesadą, gdybym powiedział, że żółta herbata zajmuje drugie miejsce ex aequo z zieloną herbatą. Należy bowiem wiedzieć, że proces produkcji obu herbat jest niemal taki sam. Przy czym w przypadku żółtej herbaty stosuje się jeszcze dodatkowe etapy, które sprawiają, że nabiera ona właśnie żółtego koloru i traci charakterystyczny dla zielonej herbaty trawiasty posmak – powiedział specjalista od zdrowego odżywiania.

Jeśli więc nie pijesz zielonej herbaty z uwagi na jej smak, to koniecznie spróbuj herbaty żółtej. Dietetyk zauważył jednak, że jednocześnie zachowuje ona korzyści typowe dla zielonej herbaty. Zawiera ona jednak nieznacznie mniej polifenoli niż zielona herbata.

Jako ciekawostkę powiem, że w badaniu wykonanym na zwierzętach jego autorzy zauważyli, że żółta herbata skuteczniej chroni wątrobę przed niektórymi substancjami toksycznymi niż herbata zielona, czarna, biała, oolong i pu-erh – wyjaśnił.

Inne właściwości żółtej herbaty

Żółta herbata, będąca jedną z najrzadszych i najbardziej szlachetnych odmian herbaty, charakteryzuje wysoką zawartością polifenoli, w tym przede wszystkim katechin, które wykazują silne działanie antyoksydacyjne i chronią komórki organizmu przed stresem oksydacyjnym.

Regularne spożywanie żółtej herbaty wspomaga procesy trawienne poprzez stymulację wydzielania soków żołądkowych, a jednocześnie jest ona znacznie łagodniejsza dla błony śluzowej żołądka niż herbata zielona. Zawarte w niej związki czynne wpływają korzystnie na gospodarkę lipidową oraz poziom glukozy we krwi. To może stanowić istotne wsparcie w profilaktyce chorób metabolicznych i układu krążenia. Ponadto obecność l-teaniny w połączeniu z umiarkowaną ilością kofeiny sprzyja poprawie koncentracji i funkcji poznawczych. Można więc osiągnąć efekt pobudzenia bez nagłego poczucia niepokoju czy dekoncentracji.

