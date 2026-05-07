Wiele osób ustawia 180 stopni i czeka. Przez ten błąd kurczak wychodzi suchy jak wiór

Kurczak z piekarnika to klasyka, która sprawdza się zarówno na codzienny obiad, jak i na większe spotkania rodzinne czy z przyjaciółmi. Choć przepisów na jego przygotowanie jest mnóstwo, jedna kwestia pozostaje kluczowa: temperatura pieczenia. To od niej w dużej mierze zależy smak, struktura mięsa i to, czy kurczak nie wyjdzie zbyt suchy.

Temperatura pieczenia kurczaka – od czego ją uzależnić?

Nie ma jednej idealnej wartości dla każdego przypadku, bo wiele zależy od tego, którą część kurczaka przygotowujesz. Jeśli pieczesz pierś z kurczaka, najlepiej sprawdzi się zakres 180–200°C. W takich warunkach mięso zdąży się równomiernie upiec, a jednocześnie nie straci zbyt dużo wilgoci. Zwykle wystarcza około pół godziny.

Udka i podudzia potrzebują nieco więcej czasu i wyższej temperatury – około 200°C. Dzięki temu skórka się ładnie zarumieni i stanie się lekko chrupiąca, a mięso przy kości będzie odpowiednio dopieczone. W przypadku całego kurczaka najbezpieczniej ustawić piekarnik na 180–190°C. Czas pieczenia zależy od wielkości, ale najczęściej wynosi około 90 minut lub nieco więcej przy większych sztukach.

Dlaczego to takie ważne?

Zbyt niska temperatura może sprawić, że kurczak będzie piekł się długo, a efekt końcowy będzie daleki od ideału. Mięso potrafi zrobić się „ciągnące” i mało apetyczne. Z kolei zbyt wysoka temperatura działa odwrotnie. Skórka szybko się przypieka, ale środek łatwo przesuszyć.

Dobrym wyznacznikiem jest temperatura wewnątrz mięsa. Dla bezpieczeństwa i najlepszego efektu powinna wynosić około 75°C w najgrubszym miejscu. To jednak mogą sprawdzić tylko osoby, które dysponują termometrem kuchennym. Jeśli go nie masz, bez problemu można go kupić na przykład przez internet za kilkanaście złotych.

Kilka praktycznych wskazówek

Pamiętaj też o kilku prostych zasadach. Na początku pieczenia można ustawić wyższą temperaturę, a potem ją zmniejszyć. Z kolei podlewanie mięsa w trakcie pieczenia pomaga zachować soczystość. Lepiej też nie układać kawałków zbyt ciasno – ciepło musi swobodnie krążyć. Jeśli korzystasz z funkcji termoobiegu, dobrze jest obniżyć temperaturę o około 10–20°C. Dzięki temu kurczak upiecze się równomiernie, ale nie straci zbyt dużo wilgoci.

