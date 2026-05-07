Nie wyrzucaj więcej tych skórek. Zalej wodą, a zrobisz napar na wątrobę i odchudzanie

Kupujesz całego ananasa, z radością zjadasz słodki miąższ, a twardą i kłującą łupinę bez wahania wyrzucasz do kosza? W ten sposób pozbywasz się części owocu, która również zawiera cenne związki bioaktywne. Mało kto wie, że może realnie wesprzeć utratę nadprogramowych kilogramów. Zobacz dlaczego.

Jak skórki z ananasa mogą wesprzeć odchudzanie?

W redukcji masy ciała pomóc może napar na bazie skórek z ananasa. To właśnie w zewnętrznej, twardej warstwie owocu magazynowane są najwyższe stężenia ochronnych związków fenolowych. Jednak prawdziwą „gwiazdą” napoju jest bromelaina – enzym, który moduluje procesy adipogenezy (tworzenia nowych komórek tłuszczowych) i lipolizy (rozpadu tłuszczu). Z jednej strony hamuje rozrost tkanki tłuszczowej, a z drugiej – ogranicza wchłanianie kalorii z węglowodanów i reguluje poziom cukru we krwi. W dodatku zapobiega napadom wilczego głodu.

Ponadto bromelaina może oddziaływać na fosforylację białka AKT w adipocytach, co stymuluje ich apoptozę i obniża ich żywotność. Apoptoza komórek tłuszczowych stanowi kluczowy element mechanizmu zmniejszania objętości tkanki tłuszczowej, a co za tym idzie – redukcji otyłości” – czytamy w artykule pod tytułem „Bromelain in Obesity Therapy: A Review of Anti-Inflammatory and Metabolic Mechanisms” z sierpnia 2025 roku.

Otyłości często towarzyszy otłuszczenie narządów wewnętrznych. Związki ze skórek ananasa ułatwiają organizmowi „uprzątnięcie” nadmiaru lipidów z hepatocytów i przełączenie komórek na spalanie tłuszczów. Napar może więc odegrać pewną rolę w profilaktyce choroby stłuszczeniowej wątroby.

Jak przygotować napar ze skórek ananasa?

Wprowadzenie tego napoju do codziennej rutyny to nic trudnego. Zanim jednak przystąpisz do gotowania, musisz bardzo starannie wyszorować owoc pod bieżącą wodą. Użyj do tego szczoteczki i odrobiny sody oczyszczonej, aby dokładnie zmyć woski oraz pozostałości zanieczyszczeń. Po obraniu ananasa, pokrój jego łupiny na nieco mniejsze kawałki. Wrzuć je do garnka i zalej litrem czystej, przefiltrowanej wody. Całość gotuj na wolnym „ogniu” przez 20-30 minut.

Kiedy wywar nabierze głębokiego, bursztynowego koloru, zdejmij naczynie z palnika i zostaw na chwilę pod przykryciem, by napar lekko przestygł. Następnie przecedź płyn przez gęste sitko. Napój pij najlepiej na pół godziny przed największym posiłkiem dnia. Jeśli chcesz możesz dorzucić do niego kawałek imbiru, szczyptę cynamonu albo kilka goździków.

O czym pamiętać, pijąc napar ze skórek ananasa?

Napój nie jest cudownym środkiem na odchudzanie. Może wesprzeć redukcję masy ciała, ale nie zastąpi zbilansowanej diety ani aktywności fizycznej. Na napar powinny uważać osoby z wrażliwym żołądkiem i przewlekłymi chorobami układu pokarmowego.

