W Biedronce kawa Jacobs taniej o ponad połowę. Klienci biorą po kilka sztuk

Ostatnio znalazłam sposób, żeby trochę oszczędzać pieniądze w codziennych wydatkach. Zauważyłam, że kawa stała się dość droga, dlatego zaczęłam kupować ją tylko wtedy, gdy jest w promocji w różnych supermarketach. Dzięki temu mogę wybierać te same marki, ale płacę za nie znacznie mniej. To prosta zmiana, która w skali miesiąca naprawdę pozwala odłożyć trochę pieniędzy.

Tania kawa w Biedronce

Nowa promocja w sieci Biedronka obejmuje wszystkie kawy marki Jacobs. Kupując dwie sztuki, za kolejną zapłacisz aż 60 proc. mniej. Chodzi o drugi, tańszy produkt. Ta oferta pozwala na dowolne mieszanie rodzajów kaw dostępnych w asortymencie.

Aby skorzystać z tej okazji, niezbędne jest posiadanie karty lojalnościowej Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej sklepu. Sieć wprowadziła również konkretne ograniczenia ilościowe, ustalając limit dzienny na poziomie 4 sztuk na jedną kartę, z czego maksymalnie 2 produkty zostaną objęte naliczonym rabatem. Promocja dotyczy szerokiej gamy produktów Jacobs, w tym kaw ziarnistych, mielonych oraz rozpuszczalnych. Oferta trwa do 9 maja.

Jak przechowywać kawę? Najważniejsze rady

Aby kawa jak najdłużej zachowała swój aromat i smak, kluczowe jest jej odpowiednie przechowywanie. Najlepiej trzymać ją w szczelnym opakowaniu lub pojemniku, który ogranicza dostęp powietrza, ponieważ tlen przyspiesza utratę świeżości i powoduje „wietrzenie” kawy. Ważne jest również, aby unikać światła. Dlatego kawa nie powinna stać w przezroczystych pojemnikach ani w nasłonecznionym miejscu.

Równie istotne jest suche i chłodne otoczenie, bez wilgoci, która może negatywnie wpływać na ziarna i ich jakość. Kawa łatwo przejmuje też zapachy z otoczenia, więc nie powinna być przechowywana obok intensywnie pachnących produktów, takich jak przyprawy czy żywność w lodówce. Najlepiej więc trzymać ją w oryginalnym, dobrze zamkniętym opakowaniu lub w specjalnym, szczelnym pojemniku w stałej temperaturze pokojowej.

