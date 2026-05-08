Ekspert wskazał najlepszy jogurt smakowy z Biedronki. Ma „czysty skład” i ani grama cukru

Jogurty to świetny wybór zarówno na pożywne śniadanie, lekką kolację, jak i szybką przekąskę w ciągu dnia. Są lekkostrawne, sycące i doskonale komponują się z różnymi dodatkami. Wystarczy dodać chrupiące musli, świeże owoce lub odrobinę orzechów, aby w kilka chwil przygotować smaczny i wartościowy posiłek. To prosty sposób na lekkie, a jednocześnie pełne energii danie na każdą porę dnia.

Najlepszy jogurt z Biedronki

Wybierając jogurty, zwróć jednak uwagę na ich skład. Ekspert od zdrowego odżywiania Bartłomiej Szkutnik na kanale „Fit Recenzje” powiedział, jaki jego zdaniem jest najlepszy jogurt z Biedronki. Chodzi o produkt Fruvita Pure.

Biedronka może być z siebie dumna. O tym produkcie powinno być głośniej. To jogurt owocowy bez dodatku cukru, aromatów i substancji słodzących. W składzie jest tylko jogurt i owoce. Deser jest dostępny w dwóch smakach – powiedział.

Na co zwrócić uwagę?

Wybór odpowiedniego jogurtu warto zacząć od uważnej lektury etykiety, kierując się zasadą, że im krótszy i prostszy skład, tym lepiej dla naszego organizmu. Prawdziwy jogurt powinien składać się w zasadzie tylko z mleka oraz żywych kultur bakterii jogurtowych, a ewentualny dodatek białek mleka jest dopuszczalny, choć nie zawsze konieczny. Najbezpieczniejszym wyborem jest jogurt naturalny, ponieważ wersje owocowe to w rzeczywistości produkty deserowe, w których zamiast świeżych owoców znajdziemy głównie syrop glukozowo-fruktozowy, aromaty i barwniki. Jednym z wyjątków jest wymieniony wcześniej jogurt z Biedronki.

Kluczowe jest unikanie produktów zawierających dodany cukier, który często ukrywa się pod różnymi nazwami, a także zbędnych zagęstników, takich jak skrobia modyfikowana, żelatyna czy guma guar. Najlepiej więc postawić na jogurty naturalne Przy wyborze jogurtów typu greckiego lub typu islandzkiego (skyr) zyskujemy dodatkowo wysoką zawartość białka.

