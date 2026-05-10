Tych produktów nie jedz po przekroczonej dacie na opakowaniu. Ryzykujesz zdrowiem

Wiele osób ma wątpliwości, czy produkty spożywcze po upływie terminu przydatności nadal nadają się do jedzenia. Często pojawia się niepewność, jak interpretować oznaczenia na opakowaniach i czy są one jednoznaczne. Dla części osób taka sytuacja prowadzi do ostrożności i unikania jedzenia takich produktów, nawet jeśli wyglądają i pachną normalnie. Inni z kolei kierują się własną oceną i doświadczeniem.

Czy można jeść produkty po terminie ważności?

Zanim wyrzucisz coś do kosza, sprawdź to oznaczenie – powiedział specjalista od zdrowego odżywiania Bartłomiej Szkutnik z kanału „Fit Recenzje”.

Dodał, że stara data na etykiecie to nie powód do paniki. Warto weryfikować oznaczenia i nie marnować żywności. Wyróżniamy 2 główne oznaczenia: „należy spożyć do” i „najlepiej spożyć przed”. Jedno słowo potrafi więc zrobić wielką różnicę. „Należy spożyć do” oznacza termin bezpieczeństwa. Po tej dacie produkt może przestać być bezpieczny do jedzenia, nawet jeśli wygląda i pachnie normalnie. Dotyczy to głównie produktów łatwo psujących się, np. mięsa, ryb czy nabiału.

„Najlepiej spożyć przed” odnosi się do jakości, a nie bezpieczeństwa. Po tej dacie jedzenie zwykle nadal jest zdatne do spożycia, ale może stopniowo tracić smak, zapach lub konsystencję.

Czego nie można jeść po terminie?

Ekspert ds. bezpieczeństwa żywności, dr Jacek Postupolski, w rozmowie z „Wprost” wyjaśnił, czego pod żadnym pozorem nie należy jeść po terminie ważności.

Wszystkie dania gotowe do spożycia typu kanapki, sałatki, wyroby cukiernicze, które na ogół mają 24-godzinny termin przydatności do spożycia, stanowczo odradzam jeść po terminie. Zawsze takie jedzenie trzeba powąchać, mimo że to nie jest eleganckie, żeby zobaczyć, czy tam się nic nie zmieniło, czy z tym produktem jest wszystko w porządku. Jeżeli jest kupowane w sklepie, trzeba też sprawdzić, czy było przechowywane w odpowiednich warunkach, na przykład jeżeli to była sałatka w jakimś opakowaniu, to należy zobaczyć, czy jest zimna. Trzeba więc sprawdzić, czy była ona umieszczona w lodówce, czy może na jakimś regale – powiedział ekspert.

