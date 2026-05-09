Wlej łyżeczkę do porannej kawy. Efekt? Zapomnisz o nagłym spadku energii

Kawa to dla większości coś więcej niż tylko napój. To codzienny rytuał i chwila przyjemności. Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez aromatycznej filiżanki kawy, która dodaje energii i pomaga dobrze rozpocząć dzień. Ten napój często towarzyszy spotkaniom, rozmowom i chwilom relaksu, dlatego od lat cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Dobrze też wpływa na zdrowie, jeśli jest spożywana w odpowiednich ilościach.

Kawa z nietypowym dodatkiem

Dodawanie oleju rzepakowego do kawy to ciekawa alternatywa dla klasycznego trendu „kuloodpornej kawy” z masłem, która opiera się na dostarczaniu organizmowi stabilnej energii poprzez połączenie kofeiny z tłuszczami. Olej rzepakowy jest wyborem bardzo korzystnym, ponieważ charakteryzuje się świetnym stosunkiem kwasów omega-6 do omega-3 oraz wysoką zawartością witaminy E i jednonienasyconych kwasów tłuszczowych wspierających zdrowie serca. Taki dodatek sprawia też, że kofeina uwalnia się do krwiobiegu wolniej. Pozwala to uniknąć nagłego pobudzenia i następującego po nim spadku sił.

O czym pamiętać?

Aby napój był smaczny i miał odpowiednią konsystencję, niezbędne jest użycie blendera lub spieniacza. To pozwoli na skuteczne zemulgowanie tłuszczu i uzyskanie kremowej pianki zamiast tłustych kropel na powierzchni. Pamiętaj jednak, że każda łyżka oleju znacząco podnosi kaloryczność napoju. Wybierając olej rzepakowy tłoczony na zimno, możemy wzbogacić aromat kawy o delikatne, orzechowe nuty, które w połączeniu z odpowiednio dobranym ziarnem tworzą zaskakująco harmonijną kompozycję smakową.

Jakie właściwości ma olej rzepakowy?

Lekarz Marek Skoczylas w opublikowanym nagraniu wyjaśnił, że olej rzepakowy zmniejsza stan zapalny w organizmie. Powołał się na badanie, w którym porównano wpływ oliwy z oliwek i oleju rzepakowego. Okazało się, że również przy spożywaniu oleju rzepakowego był on znacząco obniżony. Ekspert powołał się na badanie pod tytułem: „Wpływ oleju rzepakowego i oliwy z oliwek na insulinooporność, stany zapalne i stres oksydacyjny u kobiet z cukrzycą typu 2: badanie randomizowane i kontrolowane”.

Jest źródłem witaminy E — silnego przeciwutleniacza chroniącego komórki przed stresem oksydacyjnym — oraz witaminy K, ważnej dla krzepnięcia krwi i zdrowia kości.

