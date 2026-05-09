Nie kawa ani zielona herbata. Azjatki piją ten napar dla szczupłej sylwetki

Polacy każdego ranka ratują się kolejną filiżanką kawy, by pobudzić organizm do działania i ułatwić sobie zrzucenie zbędnych kilogramów Często sięgają też po zieloną herbatą. Zwykle omijają przy tym inne napary. Niesłusznie. Jeden z takich niedocenianych napojów jest bowiem świetnym narzędziem w walce o szczupłą sylwetkę. Sprawdź, co warto włączyć do jadłospisu i dlaczego.

Jaki napar jest lepszy od kawy i zielonej herbaty?

Koreanki i inne mieszkanki Azji chętnie sięgają po borichę. To nic innego jak prosty, bezkofeinowy napój powstający w procesie namaczania prażonych ziaren jęczmienia w wodzie. Mieszkańcy Azji doceniają jej głęboki orzechowy smak i ciekawy aromat. Sięgają po nią również ze względu na walory zdrowotne. Wierzą, że wspomaga trawienie i pomaga nawodnić organizm w ciepłe dni. Te przekonania znajdują potwierdzenie w nauce. Badacze nie mają wątpliwości, że włączenie tego naparu do diety przynosi organizmowi wiele różnorodnych korzyści.

Jak boricha wspomaga odchudzanie?

Boricha wspiera proces odchudzania na wielu różnych poziomach. Z jednej strony hamuje proces tworzenia nowych komórek tłuszczowych, z drugiej – obecny w napoju kwas wanilinowy stymuluje przemianę białej tkanki tłuszczowej (izolującej i magazynującej) w brunatną tkankę tłuszczową (BAT), która obfituje w mitochondria. Te utleniają tłuszcz, zamieniając go w czystą energię cieplną, Pozwala to na znaczne zwiększenie ilości kalorii spalanych w spoczynku, bez dodatkowego wysiłku fizycznego. Napar dostarcza również sporej dawki antyoksydantów. Związki te zwalczają wolne rodniki i chronią komórki przed uszkodzeniami. Redukują też stany zapalne w organizmie, które mogą znacznie utrudniać skuteczną redukcję masy ciała.

Kwercetyna (23,2 mg/kg) i kwas p-kumarowy (103 mg/kg), które zgromadzono w stosunkowo dużej ilości, wykazały silne właściwości przeciwutleniające w herbacie jęczmiennej – czytamy w pracy pod tytułem „Anti-Oxidative Compounds in Barley Tea”

Boricha a kawa i zielona herbata

Boricha wspomaga odchudzanie w sposób bardziej kompleksowy i fizjologicznie zrównoważony niż napoje takie jak kawa czy zielona herbata. Zawarta w nich kofeina pobudza rozpad tłuszczu głównie poprzez układ współczulny i wyrzut katecholamin. Jednak komórki mogą się do tego procesu zaadaptować, tracąc z czasem wrażliwość na docierające do nich sygnały. Oba napary dają jedynie krótkofalowy efekt termogeniczny obarczony ryzykiem obciążenia układu nerwowego i nadnerczy, podczas gdy boricha trwale poprawia metabolizm poprzez długofalową kontrolę sytości, stabilizację insuliny i ochronę przed stresem oksydacyjnym. Żaden pojedynczy „składnik” diety nie zastąpi jednak aktywności fizycznej oraz racjonalnego odżywiania.

