Omijaj ten skyr szerokim łukiem. Dietetyk pokazał, co robi z organizmem

Jogurty to jeden z najczęściej wybieranych produktów, gdy szukamy szybkiej i wygodnej przekąski. Chętnie sięgamy po nie na śniadanie, lekką kolację lub mały posiłek w ciągu dnia. Są łatwo dostępne, sycące i można je łączyć z owocami, musli czy orzechami, tworząc smaczne i wartościowe danie. Dzięki dużej różnorodności smaków i rodzajów każdy może znaleźć coś dla siebie.

Tych skyrów lepiej nie kupuj

Za jeden z najzdrowszych wyborów wśród jogurtów często uważa się skyr. Wyróżnia się on wysoką zawartością białka, a jednocześnie niską ilością tłuszczu, dzięki czemu jest chętnie wybierany przez osoby dbające o zdrową dietę i sytość posiłków. Warto jednak zwracać uwagę na skład produktów. Smakowe warianty często zawierają duże ilości dodanego cukru, co sprawia, że stają się mniej korzystnym wyborem na co dzień. Tych lepiej więc nie kupować.

Dietetyk Bartek Szemraj w opublikowanym nagraniu na YouTube sprawdził, co stało się z jego poziomem glukozy po wypiciu właśnie smakowego skyru marki „Piątnica” o smaku malinowo-żurawinowym.

Moi drodzy, poziom glukozy z 88 skoczył mi do 108. Więc może nie tak dużo, ale to, co się wydarzyło po godzinie, to jest szok – bo spadł mi cukier aż do 63 – powiedział.

Można więc zauważyć gwałtowne skoki cukru we krwi. Ekspert zaznaczył jednak, że znaczenie może mieć również to, że mało spał. Jako plusy tego produktu wymienił to, że ma on stosunkowo dużo białka. Zaletą jest też naturalny aromat i żywe kultury bakterii. Minusami są dodany cukier oraz mała ilość owoców. Jest to jedynie 4,5 proc. (4 proc. malin i 0,4 proc. soku z żurawiny).

Co będzie najlepszym wyborem?

Najlepszym wyborem będzie skyr naturalny, ponieważ nie zawiera dodatku cukru i ma prosty skład. Jest bogaty w białko, dzięki czemu daje uczucie sytości na dłużej i świetnie sprawdza się jako element zdrowej diety. Można wykorzystać go na wiele sposobów – jako szybkie śniadanie z owocami i płatkami owsianymi, lekką kolację lub pożywną przekąskę w ciągu dnia. Skyr naturalny dobrze sprawdza się także jako baza do koktajli, sosów czy zdrowych deserów. Dzięki swojej kremowej konsystencji może być również zdrowszą alternatywą dla śmietany lub majonezu w różnych potrawach.

