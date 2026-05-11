Od poniedziałku Lavazza za pół ceny. Kawosze mają tylko kilka dni

Kolejna sieć handlowa przygotowała nie lada gratkę dla zabieganych kawoszy. To dobry moment na uzupełnienie domowych zapasów „małej czarnej”, bo Aldi właśnie zorganizowało akcję rabatową na wszystkie kawy marki Lavazza. Promocja startuje w poniedziałek, a kończy się w sobotę (11-16 maja 2026 roku). Na zakupy masz więc tylko kilka dni. Półki z pewnością będą szybko pustoszeć, dlatego warto zaplanować wizytę w dyskoncie już teraz. Nie czekaj aż ktoś cię wyprzedzi.

Włoska kawa Lavazza taniej w Aldi

Zasady akcji są niezwykle czytelne. Wkładasz do koszyka dwie paczki dowolnej kawy marki Lavazza, a za tańszy spośród wybranych produktów płacisz o 50 procent mniej niż zwykle. To genialne rozwiązanie dla osób, które lubią różnorodność. Możesz śmiało łączyć kawę ziarnistą z mieloną. Na liście przecenionych towarów znajdziesz „klasyki gatunku”, takie jak na przykład Qualita Rossa, Qualita Oro, Caffe Crema oraz Crema e Gusto. Mieszaj je dowolnie i wybieraj te, które lubisz najbardziej. Nie musisz iść na żadne kompromisy. Co ciekawe, Aldi nie wspomina o żadnych limitach, jeśli chodzi o liczbę paczek nabywanych w ramach promocji. Nie ma też konieczności posiadania aplikacji czy karty lojalnościowej.

Jak kupić taniej kawę rozpuszczalną w Aldi?

Jeśli wolisz rozpuszczalną „małą czarną”, z pewnością ucieszy cię informacja, że Aldi „tnie” ceny Dallmayir Gold. Opakowanie o wadze 200 gramów kosztuje teraz jedynie 24,99 zł. Możesz zaoszczędzić aż 12 złotych na sztuce, ale tylko przy zakupie dwóch wskazanych kaw „za jednym zamachem”. Jeżeli włożysz do koszyka pojedynczy słoik, przy kasie wydasz tyle, co zazwyczaj, czyli 36,99 zł. Pamiętaj, że w tym przypadku obowiązują limity – 4 produkty na klienta. Akcja obowiązuje od poniedziałku do soboty (11-16 maja 2026 roku). Co ważne, z oferty skorzystać może każdy.

