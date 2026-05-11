Polacy piją je „dla zdrowia”, a to najgorsze kefiry. Lepiej sprawdź, czy masz je w lodówce

Kefir to bardzo popularny napój mleczny, który wiele osób pije na co dzień, szczególnie na śniadanie lub jako lekką przekąskę. Ceniony jest nie tylko za swój charakterystyczny smak, ale także za właściwości prozdrowotne. Zawiera cenne bakterie probiotyczne, które wspierają pracę jelit i pomagają dbać o prawidłową florę bakteryjną. Wiele osób wybiera kefir, ponieważ jest lekkostrawny i bogaty w składniki odżywcze, takie jak białko, wapń oraz witaminy z grupy B. Regularne picie kefiru może wspierać odporność i dobre samopoczucie. To prosty i zdrowy element codziennej diety, który od lat cieszy się dużą popularnością.

To najgorszy kefir

Choć kefir jest uznawany za zdrowy produkt, warto uważać na jego smakowe wersje. Kefiry smakowe często zawierają duże ilości cukru, syropów glukozowo-fruktozowych oraz sztucznych aromatów, które obniżają ich wartość odżywczą. Regularne spożywanie takich produktów może prowadzić do nadmiernego spożycia cukru i negatywnie wpływać na zdrowie.

Znacznie lepszym wyborem jest naturalny kefir bez dodatków, do którego można samodzielnie dodać świeże owoce lub miód. Dzięki temu mamy większą kontrolę nad składem produktu i unikamy zbędnych substancji chemicznych. Warto więc czytać etykiety i wybierać produkty o prostym, naturalnym składzie.

Dlaczego warto pić kefir?

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu wyjaśnił, dlaczego warto pić kefir.

Jeśli zagłębimy się w literaturę fachową, to okazuje się, że kefir jest wysoce prozdrowotny. Jedną z jego mało znanych właściwości jest to, że poprawia jakość snu. Taki efekt wynika między innymi z tego, że kefir zawiera tryptofan, czyli aminokwas, który jest wykorzystywany przez organizm do produkcji melatoniny, czyli hormonu snu – powiedział ekspert.

Specjalista od zdrowego odżywiania zauważył, iż ciekawą właściwością kefiru jest to, że poprawia on pamięć relacyjną. Dietetyk powołał się na badanie pod tytułem „Consumption of a fermented dairy beverage improves hippocampal-dependent relational memory in a randomized, controlled cross-over trial”.

Krótko tylko powiem, że pamięć relacyjna to typ pamięci długotrwałej, który umożliwia przechowywanie i przypominanie sobie informacji o powiązaniach pomiędzy różnymi elementami. Dla przykładu dzięki pamięci relacyjnej wiemy, kto jest czyim przyjacielem lub członkiem rodziny – podsumował.

Czytaj też:

Zapomnij o mące. To kokosowe ciasto ze skyrem to hit, który robi się niemal samCzytaj też:

Dietetyk wskazał najlepsze lody z Lidla. Można je jeść nawet na redukcji