Naturalna tarcza dla oczu i serca seniorów. Wystarczy jedna szklanka dziennie

Odpowiednia dieta ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. To, co jemy każdego dnia, dostarcza organizmowi niezbędnych składników odżywczych, które wpływają na pracę serca, mózgu oraz układu odpornościowego. Zdrowe odżywianie może zmniejszyć ryzyko wielu chorób, takich jak otyłość, cukrzyca czy nadciśnienie. Regularne spożywanie warzyw, owoców, pełnoziarnistych produktów i zdrowych tłuszczów pomaga utrzymać dobrą kondycję fizyczną i psychiczną. Dieta wpływa również na poziom energii, koncentrację oraz jakość snu. Z kolei nadmiar przetworzonej żywności i cukru może prowadzić do pogorszenia zdrowia oraz obniżenia samopoczucia.

Ten sok wspiera zdrowie oczu

Dietetyczka dr Angelika Kargulewicz poleca osobom starszym (i nie tylko) sok z marchwi.

Naturalny sok z marchwi w naprawdę małej ilości, bo wystarczy 200 do 250 ml dziennie (jedna szklanka), realizuje 400 proc. dziennego zapotrzebowania na beta-karoten oraz inne karotenoidy – powiedziała.

Dodała, że analizy naukowe pokazują, iż rzeczywiście karotenoidy zawarte w nim po wypiciu tego soku wpływają na podwyższenie stężenia beta-karotenu w surowicy krwi. Jak wyjaśniła ekspertka, jest to naturalna tarcza ochronna przed zaćmą.

Z kolei inny karotenoid, który też występuje w soku marchwiowym, luteina, stanowi istotny czynnik profilaktyczny, jeśli chodzi o zwyrodnienie plamki żółtej – powiedziała.

W praktyce oznacza to, że regularne spożycie tego soku chroni przed pogorszeniem jakości widzenia.

Jakie jeszcze właściwości ma sok z marchwi?

Sok z marchwi jest najbardziej znany ze swojego pozytywnego wpływu na wzrok, ale ma także wiele innych cennych właściwości zdrowotnych. Dzięki dużej zawartości beta-karotenu i witamin wspiera odporność organizmu oraz pomaga chronić komórki przed działaniem wolnych rodników. Regularne picie soku z marchwi może również korzystnie wpływać na kondycję skóry, poprawiając jej wygląd i wspomagając regenerację.

Dodatkowo sok z marchwi wspiera pracę układu trawiennego i pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu. Zawarte w nim składniki mineralne, takie jak potas, pozytywnie wpływają na pracę serca i ciśnienie krwi. To naturalny i wartościowy napój, który może być dobrym elementem zdrowej, codziennej diety.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że sok z marchwi wspiera układ sercowo-naczyniowy.

Mianowicie zmniejsza utlenowanie cząsteczek LDL, czyli tzw. złego cholesterolu – powiedziała ekspertka.

Polacy piją je „dla zdrowia", a to najgorsze kefiry. Lepiej sprawdź, czy masz je w lodówce

