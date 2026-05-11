Właśnie się zaczął sezon, a w Polsce rosną niemal wszędzie. Twoje ciało poczuje różnicę

Młode szyszki sosny od dawna są wykorzystywane w domowych przetworach i naturalnej medycynie. Najczęściej przygotowuje się z nich aromatyczny syrop, który ma żywiczny, lekko cytrusowy smak i bywa stosowany przy przeziębieniach, kaszlu oraz osłabieniu. Z młodych szyszek można zrobić także nalewki, dżemy. Sezon na młode szyszki sosny przypada zwykle od maja do początku czerwca. Wszystko zależy od pogody i regionu. Najlepsze są małe, zielone i miękkie szyszki, które można łatwo przekroić nożem. Zbiera się je z dala od ruchliwych dróg i zanieczyszczeń, najlepiej w słoneczny dzień.

Na co pomagają zielone szyszki sosny?

Syrop z młodych pędów lub szyszek sosny zawiera naturalne substancje roślinne, takie jak olejki eteryczne, żywice oraz niewielkie ilości związków o działaniu przeciwutleniającym. Tradycyjnie stosuje się go jako środek wspierający przy infekcjach górnych dróg oddechowych.

Może on łagodnie działać wykrztuśnie — czyli ułatwiać rozrzedzenie i usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych, co bywa pomocne przy kaszlu mokrym i przeziębieniu. Dodatkowo niektóre zawarte w nim substancje mogą działać lekko antyseptycznie i kojąco na podrażnione gardło.

Warto jednak pamiętać, że choć syrop sosnowy ma długą tradycję użycia w medycynie ludowej, jego działanie nie zastępuje leczenia farmakologicznego i nie jest silnie potwierdzone w badaniach klinicznych. Może być natomiast traktowany jako naturalne wsparcie w łagodnych infekcjach i uzupełnienie domowej terapii.

Jak zrobić syrop z pędów sosny?

Młode pędy sosny najlepiej zbierać w maju lub na początku czerwca. Świeżo zebrane należy dokładnie umyć, a następnie układać warstwami w słoiku, przesypując je obficie cukrem lub zalewając miodem. Całość pozostawia się na około dwa tygodnie w temperaturze pokojowej. Gdy pędy puszczą sok, warto delikatnie je wymieszać i odstawić jeszcze na kolejny tydzień.

Po tym czasie uzyskany syrop należy zlać do butelek, a pozostałe pędy wyrzucić. Gotowy produkt najlepiej przechowywać w lodówce, aby jak najdłużej zachował swoje właściwości. Dorośli oraz dzieci mogą przyjmować syrop kilka razy dziennie po jednej łyżeczce, szczególnie przy dolegliwościach takich jak ból gardła, kaszel czy trudności z odkrztuszaniem.

