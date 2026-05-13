Wzmacnia kości, chroni serce. Ma nawet 5 razy więcej wapnia niż szklanka mleka

Wapń jest bardzo ważnym składnikiem naszej diety. Odpowiada za budowę mocnych kości i zdrowych zębów. Pomaga również w prawidłowej pracy mięśni, serca oraz układu nerwowego. Niedobór tego pierwiastka może prowadzić do osłabienia kości i większego ryzyka złamań. Dlatego warto regularnie spożywać produkty bogate w wapń, takie jak mleko, jogurty, ale nie tylko. Dzięki odpowiedniej ilości wapnia organizm może prawidłowo funkcjonować. Zwiększa to też prawdopodobieństwo zachowania zdrowia na długie lata.

Ma więcej wapnia niż mleko

Ser jest jednym z najlepszych źródeł wapnia i często zawiera go więcej niż na przykład mleko. Szczególnie dużo wapnia mają sery żółte, takie jak parmezan, gouda czy cheddar. Na przykład w 100 gramach parmezanu znajduje się nawet około 1200 mg wapnia, podczas gdy w szklance mleka jest około 240 mg. Dzięki temu już niewielka porcja sera może dostarczyć organizmowi dużą ilość tego cennego składnika.

Aby wapń mógł zostać wchłonięty, potrzebujemy witaminy D. Sery często zawierają jej niewielkie ilości, co naturalnie wspomaga ten proces.

Dlaczego jeszcze warto jeść sery?

Sery warto jeść nie tylko ze względu na dużą zawartość wapnia, ale także dlatego, że są źródłem pełnowartościowego białka, które pomaga budować i regenerować mięśnie. Zawierają również witaminy z grupy B, szczególnie witaminę B12, ważną dla układu nerwowego i produkcji czerwonych krwinek. W wielu serach znajdują się także fosfor, cynk i magnez, które wspierają odporność oraz zdrowie kości.

Niektóre sery dojrzewające, takie jak parmezan czy cheddar, mają naturalnie mało laktozy, dlatego bywają lepiej tolerowane przez osoby wrażliwe na nią. Dodatkowo sery są sycące, dzięki czemu mogą pomagać w utrzymaniu uczucia sytości na dłużej. Warto jednak spożywać je z umiarem, ponieważ część serów zawiera sporo soli i tłuszczu.

Czytaj też:

Syci lepiej niż grahamka. Dietetyk wskazuje najzdrowszą bułkę z LidlaCzytaj też:

Mają 3 razy więcej potasu niż banan i pomidor. Wystarczy kilka sztuk dziennie