Babcie piły go litrami, dietetyk potwierdza: chroni jelita, buduje odporność

Wiele metod, które stosowały nasze babcie, dziś znajduje potwierdzenie w wiedzy o zdrowym stylu życia. Naturalne produkty, domowe kiszonki, ziołowe napary realnie wspierają odporność i dobre samopoczucie. Dawniej ludzie żyli bliżej natury, jedli mniej przetworzoną żywność i bardziej dbali o regularny rytm dnia, co miało pozytywny wpływ na organizm. Choć nie wszystkie dawne sposoby były skuteczne, wiele z nich okazuje się prostymi i wartościowymi nawykami, które również dziś pomagają nam dbać o zdrowie.

Nasze babcie piły to regularnie

Jednym z naturalnych sposobów, które od pokoleń stosowały nasze babcie, jest zakwas buraczany. Ten tradycyjny napój jest bogaty w witaminy, minerały oraz naturalne probiotyki, które wspierają pracę jelit i odporność organizmu. Regularne picie zakwasu może pomagać w oczyszczaniu organizmu, poprawie trawienia. Dzięki prostemu, naturalnemu składowi zakwas buraczany do dziś uznawany jest za wartościowy element zdrowej diety.

Dietetyk Bartosz Kulczyński w jednym z nagrań opublikowanych na YouTube wyjaśnił, jakie są korzyści picia zakwasu z buraka.

Spożywanie zakwasu, jak i samych buraków kiszonych nie powoduje zaburzeń żołądkowo-jelitowych, a na pewno nie w takim stopniu, jak ma to miejsce w przypadku zwykłego soku z buraka"– powiedział.

Dodał także, że badania naukowe pokazują, iż proces fermentacji sprawia, że żelazo znajdujące się w produkcie wchłania się w przewodzie pokarmowym w większym stopniu. To z kolei wpływa na naszą odporność. Ekspert powołał się na badanie pod tytułem "Fermentacja kwasu mlekowego stymuluje wchłanianie żelaza przez komórki Caco-2 wiąże się ze zwiększoną zawartością rozpuszczalnego żelaza w soku z marchwi".

Jakie jeszcze właściwości ma zakwas z buraków?

Zakwas z buraków ma wiele cennych właściwości, które mogą wspierać codzienne funkcjonowanie organizmu. Dzięki zawartości żelaza i kwasu foliowego często polecany jest osobom zmagającym się z osłabieniem lub niskim poziomem energii. Zawarte w nim przeciwutleniacze pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. Dodatkowo takie buraki fermentowane to źródło kwasu mlekowego, który tworzy korzystną dla naszego zdrowia florę bakteryjną jelit. To także przekłada się na stan naszego układu immunologicznego.

