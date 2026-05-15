Ma 26 gramów cukru w małym kubku. Dietetyk bije na alarm: „Nie pijcie tego”

Kawa jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie i codziennie piją ją miliony ludzi na różnych kontynentach. Zawdzięcza to nie tylko swojemu działaniu pobudzającemu. Świetnie stawia na nogi i pomaga szybciej się obudzić, szczególnie rano. Oprócz efektu kofeiny wiele osób ceni ją przede wszystkim za wyjątkowy aromat, który potrafi być intensywny i bardzo charakterystyczny. Zapach świeżo parzonej kawy dla wielu stał się wręcz częścią codziennego rytuału i przyjemnym początkiem dnia.

To najgorsza kawa zdaniem dietetyka

Dietetyk Bartek Szemraj opublikował w sieci nagranie, w którym zdradził, jaka kawa, jego zdaniem, jest najgorsza i zdecydowanie nie powinniśmy po nią sięgać. Okazuje się, że chodzi o napój mleczno-kawowy espresso marki C’rt Dor.

To najgorsza kawa na rynku, a cały czas mnóstwo ludzi ją pije – powiedział.

Ekspert od zdrowego odżywiania wypił ten napój, po czym sprawdził za pomocą odpowiedniego urządzenia, co dzieje się z jego stanem glukozy. W ciągu godziny poziom cukru podskoczył aż o 35 procent.

Nie pijcie tego. Po pierwsze, ten napój ma więcej cukru niż cola. Ma 26,2 g cukru w takim małym pojemniku. Po drugie, nie trzeba się nawet znać na składzie, żeby czytając go zobaczyć, że coś tu jest nie tak – wyjaśnił.

Dodał, że pierwszy składnik to mleko częściowo odtłuszczone (87 proc.), potem jest płynny ekstrakt kawowy (4,9 proc.). Kolejne miejsce zajmuje cukier, syrop ze skarmelizowanego cukru, skrobia modyfikowana i stabilizatory.

Jakiej kawy jeszcze nie kupować?

Warto też zwrócić uwagę na inne produkty, których lepiej unikać, jeśli zależy nam na zdrowej kawie. Przede wszystkim są to gotowe napoje kawowe w butelkach lub kubkach, szczególnie te mleczne i smakowe (wanilia, karmel, orzech), a także popularne kawy „3w1” oraz mieszanki instant z dużą ilością cukru i szkodliwych dodatków. W takich produktach kawa często stanowi jedynie niewielki procent składu, a reszta to syropy, aromaty i substancje słodzące, które znacząco podbijają kaloryczność i wpływają negatywnie na poziom cukru we krwi. Jeśli ktoś chce pić kawę na co dzień, zdecydowanie lepszym wyborem będzie klasyczne espresso, americano lub kawa parzona bez dodatku cukru i gotowych „ulepszaczy”.

Czytaj też:

Robię ją w 5 minut zamiast masła. Syci na długo i ma tylko 4 składnikiCzytaj też:

Wydaje ci się, że kupujesz masło? Ekspertka ostrzega: możesz się rozczarować