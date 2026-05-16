Zamiast kupować Actimel, blenduję ten koktajl. Dietetyczka mówi, że wspiera jelita i odporność

Actimel to jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów kojarzonych ze wspieraniem odporności. Od lat obecny jest w reklamach i codziennych wyborach konsumentów jako napój zawierający kultury bakterii oraz witaminy, które mają wspierać naturalne mechanizmy obronne organizmu. Dzięki konsekwentnej komunikacji marka stała się symbolem dbania o odporność.

Przepis na domowy napój inspirowany Actimelem

Zamiast jednak kupować gotowy produkt, lepiej przygotować go samodzielnie w domu. Dietetyczka Paulina Ihtanowicz opublikowała na Instagramie post, w którym podała przepis na taki właśnie koktajl wzmacniający. Ten koktajl to połączenie owocowej świeżości z kremową bazą. Słodycz banana świetnie równoważy smak truskawek. Kefir nadaje całości aksamitnej konsystencji. Koktajl smakuje lekko i naturalnie.

Dodatek oleju lnianego wzbogaca napój o subtelny, lekko orzechowy akcent, a białko o smaku czekoladowo-wiśniowym sprawia, że koktajl staje się bardziej „deserowy” i sycący.

Przepis: Koktajl na odporność Ten koktajl nie tylko wzmacnia organizm, ale też świetnie smakuje. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 355 w każdej porcji Składniki 110 g banana

120 g wiśni mrożonych

200 g mrożonych truskawek

420 ml kefiru

20 ml oleju lnianego

31,5g białka w proszku o smaku wiśniowo-czekoladowym Sposób przygotowania BlendowanieWszystkie składniki przełóż do kielicha blendera i zmiksuj.

Dietetyczka dodała, że w jednej porcji koktajlu jest 20 g białka. Ma on jednak 355 kcal, więc jeśli jesteś na redukcji, to będzie on idealnym zamiennikiem śniadania. Jeśli nie masz w domu odżywki białkowej, jako źródło tego składnika możesz wykorzystać na przykład skyr.

Dlaczego ten koktajl działa?

Ten koktajl może naprawdę dobrze wspierać odporność dzięki połączeniu składników bogatych w witaminy, antyoksydanty i wartościowe tłuszcze. Truskawki są źródłem witaminy C i naturalnych przeciwutleniaczy, które pomagają chronić komórki organizmu przed stresem oksydacyjnym i wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Banan dostarcza energii, a także składników mineralnych wspierających codzienną regenerację organizmu.

Kefir zawiera naturalne kultury bakterii, które korzystnie wpływają na mikroflorę jelitową, a to właśnie jelita odgrywają bardzo ważną rolę w budowaniu odporności. Z kolei olej lniany jest źródłem kwasów omega-3, wspierających organizm i pomagających utrzymać jego prawidłowe funkcjonowanie. Pamiętaj jednak, że nie wystarczy jednorazowo wypić taki koktajl. Dbanie o odporność to codzienne wybory żywieniowe.

Czytaj też:

Ma więcej potasu niż banan i 20 g białka w porcji. Ta ryba to prawdziwy niedoceniany skarbCzytaj też:

Robię ją w 5 minut zamiast masła. Syci na długo i ma tylko 4 składniki