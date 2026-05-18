Ta polska jagoda może przebić borówkę. Dietetyczka mówi o ochronie przed demencją i wsparciu serca

Odpowiednie odżywianie ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Dostarczanie organizmowi wartościowych składników odżywczych pomaga prawidłowo funkcjonować układowi odpornościowemu, poprawia koncentrację oraz dodaje energii na co dzień. Regularne spożywanie warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych i zdrowych tłuszczów może również zmniejszać ryzyko wielu chorób, takich jak cukrzyca, otyłość czy choroby serca.

Lepsze niż borówka amerykańska

Za jeden z najzdrowszych owoców na świecie często uznaje się borówkę amerykańską. Zawiera ona wiele witamin, minerałów oraz przeciwutleniaczy, które pomagają chronić organizm przed działaniem wolnych rodników.

Okazuje się jednak, że u siebie w kraju mamy coś jeszcze lepszego. Chodzi bowiem o jagodę kamczacką. To owoc, który zyskuje coraz większą popularność ze względu na swoje wartości odżywcze i wyjątkowy smak.

Owoce jagody kamczackiej stanowią dobre źródło witaminy C – 100 g owoców może zawierać od 29 mg do nawet 187 mg. Tak szeroki zakres wynika z różnych odmian owoców, warunków uprawy oraz okresu pozyskania materiału do analizy. Jagody zbierane pod koniec sezonu charakteryzują się niższą zawartością witaminy C, mimo tego w porównaniu do malin, truskawek czy cytrusów wciąż stanowią bogatsze źródło – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Owoce jagody kamczackiej mogą też korzystnie wpływać na układ krążenia oraz chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. To jednak nie wszystko.

Z badań wynika, że spożywanie porcji jagód dziennie ogranicza ryzyko powstawania demencji, a w 12-tygodniowych badaniach nawet u osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami poznawczymi poprawia funkcje poznawcze – powiedziała w rozmowie z „Wprost” dr Sylwia Naliwajko.

Do czego dodać te jagody?

Jagody kamczackie można wykorzystać na wiele sposobów w codziennej kuchni. Świetnie smakują dodawane do jogurtów, owsianek, koktajli oraz sałatek owocowych. Można z nich przygotować również domowe dżemy, soki, syropy czy musy do deserów i ciast. Owoce te doskonale nadają się także do mrożenia, dzięki czemu możesz cieszyć się ich smakiem przez cały rok. Jagody kamczackie są nie tylko smaczne, ale także stanowią zdrowy dodatek do wielu potraw.

Jagoda kamczacka owocuje wyjątkowo wcześnie, bo już w połowie maja. Przez internet bez trudu kupisz ten owoc też w formie suszonej.

