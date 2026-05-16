Ta kiełbasa uznana za jedną z najlepszych na świecie. Masz ją w swojej lodówce?

Kiełbasa od lat zajmuje ważne miejsce w polskiej kuchni i jest jednym z najbardziej charakterystycznych produktów naszego kraju. Polacy chętnie sięgają po nią na co dzień, ale szczególnie dużą popularnością cieszy się w sezonie grillowym, kiedy pojawia się niemal na każdym spotkaniu przy grillu. Aromatyczna, soczysta i pełna smaku kiełbasa doskonale sprawdza się również jako składnik wielu dań. Możemy dodawać ją do zapiekanek, makaronów czy tradycyjnych potraw jednogarnkowych. To także świetna baza do przygotowania pysznych, sycących kanapek.

Jedna z najlepszych kiełbas

Ranking z TasteAtlas pokazuje 100 najwyżej ocenianych kiełbas i wędlin na świecie na podstawie opinii użytkowników serwisu, uwzględniając zarówno klasyczne wyroby świeże, jak i suszone czy wędzone. W 2026 roku wśród najlepszych kiełbas na całym świecie pierwsze miejsce zajęła kiełbasa z Portugalii, jednak na drugim miejscu uplasowała się polska kiełbasa wędzona.

Wędzona kiełbasa polska tradycyjnie jest robiona wyłącznie z wieprzowiny, ale istnieje też jej wersja wprowadzona przez polski rząd w 1964 roku, która składa się w 80% z wieprzowiny i w 20% z wołowiny – brzmi jej opis produktu.

Jak przygotowuje się kiełbasę wędzoną?

Idealnie nadaje się ona do pieczenia, grillowania. Świetnie też pasuje do różnego rodzaju zup, między innymi kapuśniaku.

Przygotowuje się ją z mielonego mięsa wieprzowego, które najpierw jest peklowane, a następnie doprawiane solą, pieprzem, cukrem, czosnkiem i (opcjonalnie) majerankiem. Taką masę mięsną umieszcza się w dużym, okrągłym jelicie i poddaje wędzeniu na zimno przez 1 do 1,5 dnia, choć obecnie częściej stosuje się wędzenie na gorąco, ponieważ jest ono szybsze i ułatwia przygotowanie kiełbasy – podają autorzy rankingu.

Jak wybrać dobrą kiełbasę wędzoną?

Wybierając dobrą kiełbasę wędzoną, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na skład. Im krótsza lista składników i więcej mięsa (najlepiej powyżej 80–90%), tym lepiej – unikaj produktów z dużą ilością wypełniaczy, skrobi czy sztucznych dodatków.

Ważny jest też wygląd i zapach. Dobra kiełbasa ma naturalny, równomierny kolor, nie jest nienaturalnie jaskrawa. Powinna pachnieć wyraźnie wędzeniem, a nie tylko przyprawami lub aromatami dymu.

